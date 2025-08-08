Még 50 felett is vadítóak ezek a hollywoodi sztárok

Hollywoodban a sztárok többsége bőszen harcol az öregedés jelei ellen, ám ezek a férfi színészek már-már bántóan szívdöglesztőek a koruk előrehaladtával. Sok hölgy szerint George Clooney közülük a legdögösebb.

George Clooney régen és most

Forrás: Kemma.hu

George Clooney

A kétszeres Oscar-díjas és háromszoros Golden Globe-díjas amerikai színész, rendező, producer és forgatókönyvíró George Clooney 64 éves. Őszes haja és borostás arca, valamint férfias kisugárzása egyenesen arányosan nőtt az évei számával.

Hugh Jackman régen és most

Forrás: Kemma.hu

Hugh Jackman

A Golden Globe-díjas ausztrál színész, producer, és televíziós személyiség. Az 56 éves sztár a Rozsomák, illetve Logan, a Farkas szerepe kedvéért kidolgozott izamit a mai napig megőrizte.

Sir Thomas Sean Connery

Forrás: Kemma.hu

Sir Thomas Sean Connery

Sean Connery-t 2000. július 5-én ütötte lovaggá a néhai II. Erzsébet brit királynő, így kapta meg a Sir előtagot a neve mellé. A 2020. Október 31-én elhunyt, Oscar-díjas skót színész 91 éves lenne idén Augusztus 25.-én.

Matthew McConaughey régen és most.

Forrás: Kemma.hu

Matthew McConaughey

Az 55 éves Oscar-díjas és Golden Globe-díjas amerikai színész, aki főként romantikus vígjátékokkal vált híressé, mint például a "Szeretném, ha szeretnél", vagy az "Excsajok szelleme".

Richard Gere régen és most.

Forrás: Kemma.hu

Richard Gere

Az idén 75 éves, Golden Globe-díjas amerikai színész és filmproducer az 1990-es években vált férfiideállá a Micsoda nő! (Pretty Woman) című kasszasikerével.

