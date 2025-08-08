48 perce
Még 50 felett is vadítóak ezek a hollywoodi sztárok
Hollywoodban a sztárok többsége bőszen harcol az öregedés jelei ellen, ám ezek a férfi színészek már-már bántóan dögösek a koruk előrehaladtával. Sok hölgy szerint George Clooney közülük a legdögösebb.
Hollywoodban a sztárok többsége bőszen harcol az öregedés jelei ellen, ám ezek a férfi színészek már-már bántóan szívdöglesztőek a koruk előrehaladtával. Sok hölgy szerint George Clooney közülük a legdögösebb.
George Clooney
A kétszeres Oscar-díjas és háromszoros Golden Globe-díjas amerikai színész, rendező, producer és forgatókönyvíró George Clooney 64 éves. Őszes haja és borostás arca, valamint férfias kisugárzása egyenesen arányosan nőtt az évei számával.
Hugh Jackman
A Golden Globe-díjas ausztrál színész, producer, és televíziós személyiség. Az 56 éves sztár a Rozsomák, illetve Logan, a Farkas szerepe kedvéért kidolgozott izamit a mai napig megőrizte.
Sir Thomas Sean Connery
Sean Connery-t 2000. július 5-én ütötte lovaggá a néhai II. Erzsébet brit királynő, így kapta meg a Sir előtagot a neve mellé. A 2020. Október 31-én elhunyt, Oscar-díjas skót színész 91 éves lenne idén Augusztus 25.-én.
Matthew McConaughey
Az 55 éves Oscar-díjas és Golden Globe-díjas amerikai színész, aki főként romantikus vígjátékokkal vált híressé, mint például a "Szeretném, ha szeretnél", vagy az "Excsajok szelleme".
Richard Gere
Az idén 75 éves, Golden Globe-díjas amerikai színész és filmproducer az 1990-es években vált férfiideállá a Micsoda nő! (Pretty Woman) című kasszasikerével.
Martin Sheenről ebben a cikkünkben tudhat meg többet, aki szintén rendkívül sármos színész.
Ezzel a 10 hírességgel bármikor összefuthatsz Komárom-Esztergomban