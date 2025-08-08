A nap, amit nem lehet elfelejteni: emberéletet követelt a gázrobbanás

A Dolgozók Lapja, a 24 Óra elődje 40 évvel ezelőtt egy tragédiáról számolt be, amikor Csolnokon gázrobbanás történt. A lap 1985. augusztus 13-án számolt be az esetről, amelynek egy halálos áldozata volt. Egy kedd nap déli óráiban riasztották az esztergomi tűzoltókat, de akkorra már nem sokat tehettek, a nagy erejű robbanás következtében romba dőlt a Hunyadi utcai családi háza.

A gázrobbanás csak romokat hagyott maga után

Forrás: 24 Óra

Emberéletet követelt a gázrobbanás

Az esetről a lap megkérdezte Laczó Sándort, az Észak-Dunántúli Gázszolgáltató Vállalat Komárom megyei kirendeltségének vezetőjét. Aki elmondta, hogy minden évben voltak gázos baleseteik. Az esetek száma ugyan elenyésző volt, de a legtöbb robbanás halálos áldozatot követelt, és jelentős anyagi károkat okozott. A csolnoki baleset robbanását nem műszaki hiba vagy rossz palackozás okozta, a 11 kilogrammos háztartási gázpalack szalagkerekét nem zárták el megfelelően, és feltehetően a hűtőgép robbantotta be a kiszivárgott gázt.

A robbanás története

Forrás: 24 Óra

