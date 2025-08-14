50 perce
Új lakók, új ételek és új élmények a tatai gasztro udvarban
Borcsa, a szelíd szamár és Bambusz, a gyerekbarát kis ló is új otthonra talált az 1-es főút mellett. A tatai gasztro udvar állatsimogatójában egyre több élmény várja a családokat, a játszótértől a sétalovaglásig.
Friss lángos illata, nevető gyerekek, vidám állathangok – az 1-es főút mellett található tatai gasztro udvarban most még több az élmény. A gasztro udvar állatsimogatója új lakókkal gyarapodott: megérkezett Borcsa, a szelíd szamár, és Bambusz, a kisnövésű, gyerekbarát ló.
Az elmúlt hetekben az udvar látványosan megújult: elkészült a fa játszótér, valamint a szamár kifutója is, ahová a kecskék új otthonba költöztek.
Babmusz a gasztro udvar sztárja
A régi helyükön pedig most Bambusz várja a látogatókat – kifejezetten sétalovaglásra.
– Nagyon szeretek lovagolni, és a férjemtől kaptam ajándékba Bambuszt – mesélte Ongrádi Flóra, Bambusz gazdája.
– Sokáig kerestünk olyan lovat, ami nyugodt, és a gyerekekkel is jól kijön. Végül Budapesten találtunk rá, ahol korábban autista gyerekek lovagoltatásában vett részt. Az elmúlt három hét alatt bebizonyosodott, hogy remek döntés volt, a gyerekek imádják, ő pedig viszonozza a szeretetet.
Videón az új tatai állatsimogató, tovább bővült a gasztro udvar
Az állatsimogató továbbra is ingyen látogatható, ahogy a játszótér és a mosdó használata is. Ugyanakkor az állatok tartása jelentős költséggel jár, ezért a helyszínen adományládát helyeztek ki, amibe bárki bedobhat pár forintot a takarmányra.
Becsületkassza és etetés
A tulajdonosok egy másik fontos újítással is készültek: mivel többször előfordult, hogy a látogatók lángost adtak az állatoknak, most kis zacskókban, becsületkasszás rendszerben kínálnak olyan tápot, amit bármelyik állat biztonsággal fogyaszthat.
A sétalovaglásból, az adományokból és a takarmányos zacskók bevételéből származó minden forintot az állatsimogató fenntartására fordítanak. Ráadásul a gasztro udvar körül külön utat is kialakítottak a lovaglásra, hogy a gyerekek nyugodt, biztonságos környezetben próbálhassák ki a különleges élményt.
Új ételek és új tervek
Az ételkínálat is folyamatosan bővül: a megszokott lángos, hekk, rétes és palacsinta mellett már pizzát és frissensülteket is kínálnak, és hamarosan gyros is kapható lesz.
Friss ízek a régi tanpályán – megnyílt Tata új gasztro udvara
A tatai gasztro udvar egy korábban elhanyagolt autós tanpálya helyén született újjá, és mára hangulatos vendéglátó- és közösségi térré változott, ahol a falusi vendégszeretet és a családias légkör kéz a kézben járnak. A tulajdonosok célja, hogy a terület minden korosztály számára élményt nyújtson – akár télen is. A következő fejlesztési ütemben egy zárt, fűthető közösségi teret terveznek kialakítani, hogy hideg időben is legyen hol találkozni, beszélgetni és finom ételeket kóstolni.
GALÉRIA: Megérkezett a Gasztro udvar sztárja, BambuszFotók: Goletz-Deák Viktória
– Mi itt szeretnénk egy olyan helyet létrehozni, ahová szívesen térnek vissza az emberek – mondta korábban Ongrádi Róbert. – Ha valaki csak egy gidát simogatna, vagy egy jó beszélgetésre ülne le a padra, már megérte.