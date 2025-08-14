Új lakók, új ételek és új élmények a tatai gasztro udvarban

Friss lángos illata, nevető gyerekek, vidám állathangok – az 1-es főút mellett található tatai gasztro udvarban most még több az élmény. A gasztro udvar állatsimogatója új lakókkal gyarapodott: megérkezett Borcsa, a szelíd szamár, és Bambusz, a kisnövésű, gyerekbarát ló.

A tatai gasztro udvar legujabb sztárja Bambusz, a szelíd ló, akin sétalovagolhatnak a gyerekek

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Az elmúlt hetekben az udvar látványosan megújult: elkészült a fa játszótér, valamint a szamár kifutója is, ahová a kecskék új otthonba költöztek.

Babmusz a gasztro udvar sztárja

A régi helyükön pedig most Bambusz várja a látogatókat – kifejezetten sétalovaglásra.

– Nagyon szeretek lovagolni, és a férjemtől kaptam ajándékba Bambuszt – mesélte Ongrádi Flóra, Bambusz gazdája.

– Sokáig kerestünk olyan lovat, ami nyugodt, és a gyerekekkel is jól kijön. Végül Budapesten találtunk rá, ahol korábban autista gyerekek lovagoltatásában vett részt. Az elmúlt három hét alatt bebizonyosodott, hogy remek döntés volt, a gyerekek imádják, ő pedig viszonozza a szeretetet.