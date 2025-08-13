Jelentős béremelés jön – ennyi lesz a minimálbér 2026-ban

A tervek szerint a minimálbér és a garantált bérminimum 2026-ban is folytatja a felfelé ívelő trendet, ami nemcsak a közvetlen kereseteket növeli, hanem hozzájárul a mindennapi megélhetés könnyítéséhez is. A béremelés hatása a családi támogatásokban, a szülési ellátásokban és más jövedelempótló juttatásokban is megjelenik, így szélesebb körben érezteti majd pozitív hatását.

Ennyi lesz a garantált bérminimum 2026-ban

Forrás: Shutterstock

Minimálbér és garantált bérminimum 2026-ban?

A garantált bérminimum 2026-ban várható emelése nemcsak a dolgozók pénztárcájában hoz változást, hanem a gazdaság egészére is kedvezően hathat. A magasabb bérek élénkítik a fogyasztást, ami növeli a vállalkozások bevételeit, és ösztönzi a beruházásokat is.

Az Origo cikke szerint kormány célja a béremelési programmal, hogy a minimálbér mielőbb 400 000 forintra, míg az átlagkereset 1 millió forintra emelkedjen. A minimálbér 2025-ben 9 százalékkal, 290 800 forintra, 2026-ban 13 százalékkal, 328 600 forintra, 2027-re 14 százalékkal, 374 600 forintra emelkedik. A garantált bérminimum jövő évi emelésére is megállapodás született, s a 2026-os és 2027-es értékeket évente fogják megállapítani.

