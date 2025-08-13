augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

32°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Béremelés

52 perce

Jelentős béremelés jön – ennyi lesz a minimálbér 2026-ban

Címkék#minimálbér#garantált bérminimum#2026

A kormány több lépcsőben emeli a legkisebb béreket, hogy azok mielőbb elérjék a kitűzött célértékeket. A minimálbér és a garantált bérminimum 2026-ban jelentős növekedést hoz a dolgozók számára, amely számos más juttatásra is hatással lesz.

Kemma.hu

A tervek szerint a minimálbér és a garantált bérminimum 2026-ban is folytatja a felfelé ívelő trendet, ami nemcsak a közvetlen kereseteket növeli, hanem hozzájárul a mindennapi megélhetés könnyítéséhez is. A béremelés hatása a családi támogatásokban, a szülési ellátásokban és más jövedelempótló juttatásokban is megjelenik, így szélesebb körben érezteti majd pozitív hatását.

Ennyi lesz a garantált bérminimum 2026-ban
Ennyi lesz a garantált bérminimum 2026-ban
Forrás:  Shutterstock

Minimálbér és garantált bérminimum 2026-ban?

A garantált bérminimum 2026-ban várható emelése nemcsak a dolgozók pénztárcájában hoz változást, hanem a gazdaság egészére is kedvezően hathat. A magasabb bérek élénkítik a fogyasztást, ami növeli a vállalkozások bevételeit, és ösztönzi a beruházásokat is.

Az Origo cikke szerint kormány célja a béremelési programmal, hogy a minimálbér mielőbb 400 000 forintra, míg az átlagkereset 1 millió forintra emelkedjen. A minimálbér 2025-ben 9 százalékkal, 290 800 forintra, 2026-ban 13 százalékkal, 328 600 forintra, 2027-re 14 százalékkal, 374 600 forintra emelkedik. A garantált bérminimum jövő évi emelésére is megállapodás született, s a 2026-os és 2027-es értékeket évente fogják megállapítani.
 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu