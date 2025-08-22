Százezret fizethet az új tulaj, ha ez áll a kertben: sokan elfelejtik ezt a fúrt kutaknál

Szigorúan szabályozzák a fúrt kutakat, aminek a célja a vízkészletek védelme. Felmerült viszont az a kérdés, hogy egy ház megvételével, aminek telkén fúrt kút található, öröklöm-e a fúrt kútra vonatkozó szabályokat, még pontosabban a lehetséges bírságot? A kérdésre Horváth Boglárka, független ingatlan-tanácsadó válaszolt. A téma súlyát jól jelzi, hogy több százezer, sőt egymillió forintos bírságot is kockáztathatunk, ha nem figyelünk eléggé.

Fúrt kút: komoly büntetésre számíthat az, aki szabálytalanul fúrat kutat

Fotó: MTalvik / Forrás: Shutterstock

Ez vonatkozik a megörökölt fúrt kútra

Többféle szempontot kell mérlegelni ahhoz, hogy nyugodtak tudjunk ugyanis nem mindegy milyen céllal készült a kút, és az sem, hogy helyileg hol és milyen mélysége van. Mezőgazdasági kutak esetében nincs szükség engedélyre abban az esetben, ha a kút mélysége nem haladja meg az 50 métert, és kizárólag öntözésre használják. Azonban, ha ezek a szempontok igaznak bizonyulnak, így is szükséges a kútnak a bejelentése, illetve a 2024-től életbe lépett szabályozás miatt a kútfúrás is csak bejelentést követően kezdhető meg.

Az ingatlan-tanácsadó válaszol

Horváth Boglárka így válaszolt kérdésünkre azzal kapcsolatban, hogy mégis milyen szabály vonatkozik a megörökölt fúrt kútra:

– A kút nem a személyhez kötődik, hanem az ingatlanhoz. Ha egy házat kúttal együtt vásárol meg valaki, átveszi a kút jogi helyzetét is – vagyis ha az engedélyezett, bejelentett, nyilvántartásban szerepel, akkor minden rendben, nincs további teendő.

Ha viszont a kút engedély nélkül készült vagy nincs megfelelően nyilvántartva, akkor az új tulajdonos örökli a problémát is.

Ebben az esetben neki kell utólag intézni a fennmaradási engedélyt vagy bejelentést – világosított fel bennünket az ingatlan-tanácsadó.

Mit kell tudni a fúrt kutak engedélyezése kapcsán?

Mezőgazdasági célú kutak esetében nincs szükség vízjogi engedélyre, ha a kút mélysége kevesebb, mint 50 méter, kizárólag öntözésre használják, és nem érinti sem az ivóvízbázist, sem a karszt- vagy rétegvíz-készleteket. A tervezett fúrt kutak bejelentése a hatóság felé ekkor is kötelező.

A 2024-ben hatályba lépett előírások szerint a kútfúrás is csak a hatósági bejelentést követően kezdhető meg. Ha egy kút engedély nélkül épült, úgy fennmaradási engedély iránti kérelmet kellett benyújtani. Ez 2024 végéig volt díjmentesen és büntetés nélkül lebonyolítható, ma már komoly büntetésre számíthat az, aki szabálytalanul fúrat kutat.

szerint a kútfúrás is csak a hatósági bejelentést követően kezdhető meg. Ha egy kút engedély nélkül épült, úgy fennmaradási engedély iránti kérelmet kellett benyújtani. Ez 2024 végéig volt díjmentesen és büntetés nélkül lebonyolítható, ma már komoly büntetésre számíthat az, aki szabálytalanul fúrat kutat. A vízgazdálkodási bírság mértéke elérheti az 1 millió forintot is, különösen, ha a kút engedély nélküli vízhasználatot is jelent. Esztergom önkormányzata arról tájékoztatott, a természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 ezer forintot, de nyilván ennyit se szeretne senki sem kockáztatni.

arról tájékoztatott, a természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 ezer forintot, de nyilván ennyit se szeretne senki sem kockáztatni. A hatóság akár meg is tilthatja a fúrt kút létesítését.

Országszerte több tízezer illegálisan létesített öntöző kút van, tehát a fúrt kutak engedélyezése ennyi helyen maradt el, és így házvásárlásnál könnyen belefuthatunk mi is ebbe a problémába, jobb tehát résen lenni.

Mit tegyünk, hogy ezt elkerüljük? Ha nincs engedélye a fúrt kútnak, fennmaradási engedély iránti kérelmet kell benyújtani az adott település jegyzőjéhez.