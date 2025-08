Fürdők, bulik, habparty – nyári programok a megyében

Komárom-Esztergom vármegyében a strandok és fedett fürdők idén nyáron is változatos programokkal csábítják a felfrissülésre vágyókat. A nyár második felében egymást érik a családi rendezvények, zenés éjszakai fürdőzések és sportos vízi programok.

Fürdők nyári programjai a vármegyében

Fotó: K-Shoot Background / Forrás: Shutterstock

Idén is tarolnak a fürdők az élménygazdag programokban

A helyi fürdők és strandok változatos programkínálattal készülnek a meleg napokra: családi rendezvények, zenés éjszakai fürdőzések, habparty, sőt autós strandfesztivál is várja a látogatókat. Összegyűjtöttük, hol mit, mikor és milyen formában élvezhetnek a strandolók a következő hetekben.

Komárom – Brigetio Gyógyfürdő: családi egészségnap és éjszakai fürdőbulik

Komárom város termálfürdője, a Brigetio Gyógyfürdő idén nyáron is sokrétű programkínálattal várja a vendégeket.

A Brigetio Gyógyfürdő az idén is csatlakozik a Strandok éjszakája országos programsorozathoz

Fotó: Kovács László / Forrás: 24 Óra / archív

Augusztus 8. (péntek): Strandok Éjszakája - Komárom is csatlakozik az országos programsorozathoz. 20:30-tól éjfélig zenés-éjszakai fürdőzés lesz a Brigetio strandrészén, melynek hangulatát DJ Hard Paul biztosítja.

(péntek): - Komárom is csatlakozik az országos programsorozathoz. 20:30-tól éjfélig zenés-éjszakai fürdőzés lesz a Brigetio strandrészén, melynek hangulatát DJ Hard Paul biztosítja. Augusztus 31-ig – Ingyenes Aqua Zumba minden szerdán, szombaton és vasárnap 15:30-tól.

Esztergom – Aquasziget Élményfürdő: habparty és tűzzsonglőrök az éjszakában

Esztergomban, az Aquasziget Élményfürdőben szintén az év legnagyobb fürdős bulijára készülnek július utolsó hétvégéjén.

Az esztergomi Aquasziget is csatlakozik a Strandok Éjszakája programsorozathoz

Forrás: aquasziget.hu

Tatabánya – Gyémánt Fürdő: nyári akció a családoknak

Tatabánya Gyémánt Fürdője a nyár hátralévő részére nem hirdetett meg külön rendezvényeket vagy éjszakai fürdőzést, ám egy fontos kedvezménnyel igyekszik minél több családot becsalogatni a kapuin.

A tatabányai gyémántfürdő családi kedvezményekkel

Forrás: Beküldött

Dorog – Palatinus-tó (Öböl Beach): autós találkozó és strandfesztivál

A Dorog határában fekvő közkedvelt bányatóstrand – az Öböl Music Beach – egy autós fesztiválsorozatnak ad otthont a nyár folyamán.

Öböl Music Beach izgalmas eseményei

Forrás: 24 Óra

Augusztus 1-3. - „Eskü nem gyári!” Car Meet - különleges tuningautók mellett strandparty, grill, zene és fiatalos hangulat várja az érdeklődőket. A bányató vize továbbra is fürdésre alkalmas, így az autórajongók akár a vízparton hűsölve is élvezhetik a rendezvényt.

A strandos élmények mellett rengeteg más szórakoztató élmény is vár minket. A színházak eseményeiről már itt írtunk. Komárom-Esztergom megye fürdői és vízpartjai a nyár második felében is számos lehetőséget kínálnak a kikapcsolódásra – legyen szó családi programról, aktív pihenésről vagy esti bulihangulatról. A helyi strandok nemcsak fürdőzést, hanem élményeket is adnak: sport, zene, látvány, mozgás és pihenés egyszerre találkozik ezekben a programokban.