augusztus 8., péntek

László névnap

29°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Betegség

1 órája

Nyári fülgyulladás? Igen, van ilyen - mondjuk az okokat

Címkék#savós középfülgyulladás#középfülgyulladás#Bense Tamás#fülgyulladás

Bár a fülgyulladáshoz az őszi-téli betegségeket társítjuk, ám nyáron is komoly panaszokat tud okozni a fül baja. A nyári fülgyulladás okai sokszor banálisak, ám nagyon sok kellemetlen napot okozhatnak.

Kemma.hu

A nyári betegségekről nemrég dr. Bense Tamás háziorvos osztotta meg az információkat. Most egy olyan problémával foglalkozunk, amely nyáron is előjöhet, ez pedig a fülgyulladás. 

A nyári fülgyulladás okai sokszor banálisak, ám nagyon sok kellemetlen napot okozhatnak.
Dr. Bense Tamás gyermekorvos a fülgyulladás kezeléséről is beszélt
Forrás: beküldött

Középfülgyulladás, külsőfül gyulladás - a nyáron is előfordulhat

A fül szerkezetéből adódóan igen érzékeny műszer, egy banális fertőzésből komoly fülgyulladás lehet. Nemrég erre hívta fel a figyelmet dr. Bense Tamás is: A középfülgyulladás indulhat például egy mezei náthából is. 

– Az orrüreggel összeköttetésben álló fülkürtbe kórokozók jutnak, illetve telítődik váladékkal és nem tud kitisztulni. .A kicsik ilyenkor nagyon erős, szinte kibírhatatlan fülfájásra panaszkodnak, amely akár fejfájással is járhat. A beteg lázas, elesett. Ilyenkor általában szükség van antibiotikumos kezelésre is- részletezte az orvos.

Ám egy nyári strandolás után is érezheti a gyerek, hogy viszket, rosszabb esetben fáj a füle. Ugyanis ha víz marad a fülben,a nagy meleg kedvez a kórokozóknak, amelyek elszaporodnak a fülben. Ez pedig gyulladást okoz. Ez az úgy nevezett úszófül, amely a külső hallójárat gyulladása. 

Mivel a gyerekek fülcsatornája keskenyebb és rövidebb, így különösen ki vannak téve a kórokozók gyors elszaporodásának, így a fülgyulladásnak is.

Az úszófül problémakezelése általában helyi antibiotikumos-gyulladáscsökkentő vagy gombaellenes oldatból áll,írja a webbeteg. Emellett a fájdalomcsillapítás alap az úszófül kezlésében.

Tünetei:

  • fülviszketés
  • enyhe fájdalom, 
  • nyomásérzékenység, 
  • fülfolyás, 
  • sőt akár ideiglenes halláscsökkenés

A fülzsír nem káros - sőt

A fülzsír kipiszkálása is okozhat fülgyulladást. Ugyanis tévhit hogy a fülzsír káros. Persze a kifolyó sárga trutyit érdemes lemosni a fülkagylóról, ám a fül belsejében termelődő zsír egy védőréteg. Ez a természet saját antibakteriális védőrétege, ami megakadályozza, hogy a kórokozók elszaporodjanak. Ha ezt eltávolítjuk, vagy még mélyebbre toljuk a pálcikával, csak tovább növeljük a fertőzésveszélyt, írja a Borsonline a témában. 

Hogyan előzhető meg a nyári fülgyulladás?

  • Fürdés, úszás után mindig alaposan töröld meg a füled, sőt, hajszárítóval (alacsony fokozaton!) is száríthatod óvatosan.
  • Használj úszósapkát vagy tiszta, jó minőségű füldugót vízben.
  • Ne ugorj bele a vízbe nagy magasságból – a hirtelen nyomásváltozás miatt a dobhártyád is megsérülhet.
  • Zajos helyeken – koncerteken, tűzijátékon – védelmet nyújtanak a füldugók. Különösen gyerekeknél érdemes előre készülni.
  • Ne ússz szennyezett vízben, tavakban, ahol pang a víz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu