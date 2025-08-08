Nyári fülgyulladás? Igen, van ilyen - mondjuk az okokat

A nyári betegségekről nemrég dr. Bense Tamás háziorvos osztotta meg az információkat. Most egy olyan problémával foglalkozunk, amely nyáron is előjöhet, ez pedig a fülgyulladás.

Dr. Bense Tamás gyermekorvos a fülgyulladás kezeléséről is beszélt

Forrás: beküldött

Középfülgyulladás, külsőfül gyulladás - a nyáron is előfordulhat

A fül szerkezetéből adódóan igen érzékeny műszer, egy banális fertőzésből komoly fülgyulladás lehet. Nemrég erre hívta fel a figyelmet dr. Bense Tamás is: A középfülgyulladás indulhat például egy mezei náthából is.

– Az orrüreggel összeköttetésben álló fülkürtbe kórokozók jutnak, illetve telítődik váladékkal és nem tud kitisztulni. .A kicsik ilyenkor nagyon erős, szinte kibírhatatlan fülfájásra panaszkodnak, amely akár fejfájással is járhat. A beteg lázas, elesett. Ilyenkor általában szükség van antibiotikumos kezelésre is- részletezte az orvos.

Ám egy nyári strandolás után is érezheti a gyerek, hogy viszket, rosszabb esetben fáj a füle. Ugyanis ha víz marad a fülben,a nagy meleg kedvez a kórokozóknak, amelyek elszaporodnak a fülben. Ez pedig gyulladást okoz. Ez az úgy nevezett úszófül, amely a külső hallójárat gyulladása.

Mivel a gyerekek fülcsatornája keskenyebb és rövidebb, így különösen ki vannak téve a kórokozók gyors elszaporodásának, így a fülgyulladásnak is.

Az úszófül problémakezelése általában helyi antibiotikumos-gyulladáscsökkentő vagy gombaellenes oldatból áll,írja a webbeteg. Emellett a fájdalomcsillapítás alap az úszófül kezlésében.

Tünetei:

fülviszketés ,

enyhe fájdalom,

nyomásérzékenység,

fülfolyás,

sőt akár ideiglenes halláscsökkenés

A fülzsír nem káros - sőt

A fülzsír kipiszkálása is okozhat fülgyulladást. Ugyanis tévhit hogy a fülzsír káros. Persze a kifolyó sárga trutyit érdemes lemosni a fülkagylóról, ám a fül belsejében termelődő zsír egy védőréteg. Ez a természet saját antibakteriális védőrétege, ami megakadályozza, hogy a kórokozók elszaporodjanak. Ha ezt eltávolítjuk, vagy még mélyebbre toljuk a pálcikával, csak tovább növeljük a fertőzésveszélyt, írja a Borsonline a témában.

Hogyan előzhető meg a nyári fülgyulladás?