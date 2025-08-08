31 perce
Nyári fülgyulladás? Igen, van ilyen - mondjuk az okokat
Bár a fülgyulladáshoz az őszi-téli betegségeket társítjuk, ám nyáron is komoly panaszokat tud okozni a fül baja. A nyári fülgyulladás okai sokszor banálisak, ám nagyon sok kellemetlen napot okozhatnak.
A nyári betegségekről nemrég dr. Bense Tamás háziorvos osztotta meg az információkat. Most egy olyan problémával foglalkozunk, amely nyáron is előjöhet, ez pedig a fülgyulladás.
Középfülgyulladás, külsőfül gyulladás - a nyáron is előfordulhat
A fül szerkezetéből adódóan igen érzékeny műszer, egy banális fertőzésből komoly fülgyulladás lehet. Nemrég erre hívta fel a figyelmet dr. Bense Tamás is: A középfülgyulladás indulhat például egy mezei náthából is.
– Az orrüreggel összeköttetésben álló fülkürtbe kórokozók jutnak, illetve telítődik váladékkal és nem tud kitisztulni. .A kicsik ilyenkor nagyon erős, szinte kibírhatatlan fülfájásra panaszkodnak, amely akár fejfájással is járhat. A beteg lázas, elesett. Ilyenkor általában szükség van antibiotikumos kezelésre is- részletezte az orvos.
Ám egy nyári strandolás után is érezheti a gyerek, hogy viszket, rosszabb esetben fáj a füle. Ugyanis ha víz marad a fülben,a nagy meleg kedvez a kórokozóknak, amelyek elszaporodnak a fülben. Ez pedig gyulladást okoz. Ez az úgy nevezett úszófül, amely a külső hallójárat gyulladása.
Mivel a gyerekek fülcsatornája keskenyebb és rövidebb, így különösen ki vannak téve a kórokozók gyors elszaporodásának, így a fülgyulladásnak is.
Az úszófül problémakezelése általában helyi antibiotikumos-gyulladáscsökkentő vagy gombaellenes oldatból áll,írja a webbeteg. Emellett a fájdalomcsillapítás alap az úszófül kezlésében.
Tünetei:
- fülviszketés,
- enyhe fájdalom,
- nyomásérzékenység,
- fülfolyás,
- sőt akár ideiglenes halláscsökkenés
A fülzsír nem káros - sőt
A fülzsír kipiszkálása is okozhat fülgyulladást. Ugyanis tévhit hogy a fülzsír káros. Persze a kifolyó sárga trutyit érdemes lemosni a fülkagylóról, ám a fül belsejében termelődő zsír egy védőréteg. Ez a természet saját antibakteriális védőrétege, ami megakadályozza, hogy a kórokozók elszaporodjanak. Ha ezt eltávolítjuk, vagy még mélyebbre toljuk a pálcikával, csak tovább növeljük a fertőzésveszélyt, írja a Borsonline a témában.
Hogyan előzhető meg a nyári fülgyulladás?
- Fürdés, úszás után mindig alaposan töröld meg a füled, sőt, hajszárítóval (alacsony fokozaton!) is száríthatod óvatosan.
- Használj úszósapkát vagy tiszta, jó minőségű füldugót vízben.
- Ne ugorj bele a vízbe nagy magasságból – a hirtelen nyomásváltozás miatt a dobhártyád is megsérülhet.
- Zajos helyeken – koncerteken, tűzijátékon – védelmet nyújtanak a füldugók. Különösen gyerekeknél érdemes előre készülni.
- Ne ússz szennyezett vízben, tavakban, ahol pang a víz.