Égési seb

23 perce

Vigyázz! Égési sérülésekhez hasonló tüneteket okozhat ennek a gyümölcsnek a szedése

Címkék#füge#bőrirritáció#égési sérülés

Egyre többen termesztenek otthon fügét. Ám jó tudni: veszélyeket is rejthet a füge szedése nyáron.

Kemma.hu

A füge,ez a mediterrán gyümölcs hazánk tájain is megterem, ha megfelelő helyre telepítik. Az érett gyümölcs szedése azonban súlyos bőrreakciókat válthat ki, ha nem vigyázunk.

Füge
A füge hazánkban is megterem
Forrás: hillvital.hu

Bőrreakciót válthat ki a fügefa

A fügéből számos finomságot, lekvárt, sőt: a fügelevélből szörpöt is készíthetünk. Ám leszedésekor nem árt óvatosnak lenni, írta a Mindmegette. A fügefa ugyanis tartalmaz olyan összetevőket, amely a nap hatására okoz bajt. 

A fügefa nedve, azaz a szárból és levelekből kifolyó fehér nedv és az UV-sugárzás együttese ugyanis akár súlyos bőrgyulladást is okozhat. Ez a nedv ugyanis úgy nevezett fotoszenzibilizáló anyagokat tartalmaz.

Súlyos égési sérüléshez hasonló tünetek

Ez azt jelenti, hogy napfény hatására ezek az anyagok reakcióba léphetnek a bőrrel, és fájdalmas, égési sérülésekhez hasonló tüneteket okozhatnak. (A jelenség neve egyébként: fitofotodermatitis.) 

A fitofotodermatitis tünetei:

  • vörös, égő foltok a bőrön;
  • viszketés, duzzanat;
  • súlyos esetben hólyagképződés;
  • maradandó pigmentfoltok.

Védőruha segít megvédeni

Ezeknek a súlyos reakciók megelőzéséért javasolt védőruhában szedni a fügét. A következő tippek segítenek megóvni a bőrödet a fügefa nedvétől.

  • Mindig viselj hosszú ujjú felsőt és kesztyűt
  • Kerüld a közvetlen napsütést, inkább kora reggel vagy késő délután szedj fügét.
  • Ha nedv kerül a bőrödre, azonnal mosd le bő vízzel!
  • Ne vakard, ne dörzsöld az égett bőrt! Ha komoly tünet jelentkezik, fordulj orvoshoz!
  • Ne hagyd, hogy a gyerekek mezítláb rohangáljanak fügefa alatt!

 

