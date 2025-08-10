Vigyázz! Égési sérülésekhez hasonló tüneteket okozhat ennek a gyümölcsnek a szedése

A füge,ez a mediterrán gyümölcs hazánk tájain is megterem, ha megfelelő helyre telepítik. Az érett gyümölcs szedése azonban súlyos bőrreakciókat válthat ki, ha nem vigyázunk.

A füge hazánkban is megterem

Forrás: hillvital.hu

Bőrreakciót válthat ki a fügefa

A fügéből számos finomságot, lekvárt, sőt: a fügelevélből szörpöt is készíthetünk. Ám leszedésekor nem árt óvatosnak lenni, írta a Mindmegette. A fügefa ugyanis tartalmaz olyan összetevőket, amely a nap hatására okoz bajt.

A fügefa nedve, azaz a szárból és levelekből kifolyó fehér nedv és az UV-sugárzás együttese ugyanis akár súlyos bőrgyulladást is okozhat. Ez a nedv ugyanis úgy nevezett fotoszenzibilizáló anyagokat tartalmaz.

Súlyos égési sérüléshez hasonló tünetek

Ez azt jelenti, hogy napfény hatására ezek az anyagok reakcióba léphetnek a bőrrel, és fájdalmas, égési sérülésekhez hasonló tüneteket okozhatnak. (A jelenség neve egyébként: fitofotodermatitis.)

A fitofotodermatitis tünetei:

vörös, égő foltok a bőrön;

viszketés, duzzanat;

súlyos esetben hólyagképződés;

maradandó pigmentfoltok.

Védőruha segít megvédeni

Ezeknek a súlyos reakciók megelőzéséért javasolt védőruhában szedni a fügét. A következő tippek segítenek megóvni a bőrödet a fügefa nedvétől.