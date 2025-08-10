2 órája
Vigyázz! Égési sérülésekhez hasonló tüneteket okozhat ennek a gyümölcsnek a szedése
Egyre többen termesztenek otthon fügét. Ám jó tudni: veszélyeket is rejthet a füge szedése nyáron.
A füge,ez a mediterrán gyümölcs hazánk tájain is megterem, ha megfelelő helyre telepítik. Az érett gyümölcs szedése azonban súlyos bőrreakciókat válthat ki, ha nem vigyázunk.
Bőrreakciót válthat ki a fügefa
A fügéből számos finomságot, lekvárt, sőt: a fügelevélből szörpöt is készíthetünk. Ám leszedésekor nem árt óvatosnak lenni, írta a Mindmegette. A fügefa ugyanis tartalmaz olyan összetevőket, amely a nap hatására okoz bajt.
A fügefa nedve, azaz a szárból és levelekből kifolyó fehér nedv és az UV-sugárzás együttese ugyanis akár súlyos bőrgyulladást is okozhat. Ez a nedv ugyanis úgy nevezett fotoszenzibilizáló anyagokat tartalmaz.
Súlyos égési sérüléshez hasonló tünetek
Ez azt jelenti, hogy napfény hatására ezek az anyagok reakcióba léphetnek a bőrrel, és fájdalmas, égési sérülésekhez hasonló tüneteket okozhatnak. (A jelenség neve egyébként: fitofotodermatitis.)
A fitofotodermatitis tünetei:
- vörös, égő foltok a bőrön;
- viszketés, duzzanat;
- súlyos esetben hólyagképződés;
- maradandó pigmentfoltok.
Védőruha segít megvédeni
Ezeknek a súlyos reakciók megelőzéséért javasolt védőruhában szedni a fügét. A következő tippek segítenek megóvni a bőrödet a fügefa nedvétől.
- Mindig viselj hosszú ujjú felsőt és kesztyűt
- Kerüld a közvetlen napsütést, inkább kora reggel vagy késő délután szedj fügét.
- Ha nedv kerül a bőrödre, azonnal mosd le bő vízzel!
- Ne vakard, ne dörzsöld az égett bőrt! Ha komoly tünet jelentkezik, fordulj orvoshoz!
- Ne hagyd, hogy a gyerekek mezítláb rohangáljanak fügefa alatt!