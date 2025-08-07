augusztus 7., csütörtök

Ízbomba

2 órája

Tele van fügével a hűtőd? Itt van öt ínycsiklandó fügés recept

Címkék#füge#mindmegette#lekvár#recept

Virágkorát éli a füge hazánkban is. Itt a nyár, a fügebokrok javában ontják magukból a termést. Ha a kertedben terem a füge, ezeket a recepteket muszáj kipróbálnod!

Kemma.hu

Hoztunk nektek öt isteni fügés desszertreceptet, amely túlmutat az aszalt változaton. A fügefinomságok kiválasztásában a Mindmegette volt segítségünkre.

Ha kapál, vagy a kertedben terem a füge, ezeket a recepteket muszáj kipróbálnod!
Füge a sütiben: fügés-mákos-túrós finomság
Forrás: mindmegette.hu

Füge receptek a különlegestől az egyszerűig

  1. Fügés-citrusos püspökkenyér
    Ez az olcsó finomság időigényes, hiszen a recept szerint 90 perc alatt készül el. A fügén kívül más kandírozott gyümölcs adja a varázslatát.
  2. Túrós-fügés-mákos rolád
    Ez az igazi szénhidrátbomba, ám ellenállhatatlan. A füge és a túró elegye amolyan túrós desszert élményt adja, mindezt egy mákos piskótaroládba tekerve. A 120 perces munka minden perce megéri, ha a végeredmény ilyen isteni.
  3. Karamellizált füge
    Egyszerű, mindössze 15 perc alatt elkészülő finomság. A recept ricotta fagyaltot ajánl hozzá.
  4. Fügelevél szörp
    A növénynek nem csak a termése, hanem a levele is fogyasztható. Az ebből készült érdekes ízű, kissé kókuszos ízvilágú szörp egy hétig fogyasztható a recept ajánlása szerint.
  5. Egyszerű fügelekvár
    A legnépszerűbb elkészítési mód a lekvár. Körülbelül egy óra, mire elkészül. A recept gyömbért ajánl hozzá, amitől pikáns ízt kap a lekvárunk.

 

