Ízbomba 2 órája

Tele van fügével a hűtőd? Itt van öt ínycsiklandó fügés recept

Virágkorát éli a füge hazánkban is. Itt a nyár, a fügebokrok javában ontják magukból a termést. Ha a kertedben terem a füge, ezeket a recepteket muszáj kipróbálnod!

Hoztunk nektek öt isteni fügés desszertreceptet, amely túlmutat az aszalt változaton. A fügefinomságok kiválasztásában a Mindmegette volt segítségünkre. Füge a sütiben: fügés-mákos-túrós finomság

Forrás: mindmegette.hu Füge receptek a különlegestől az egyszerűig Fügés-citrusos püspökkenyér

Ez az olcsó finomság időigényes, hiszen a recept szerint 90 perc alatt készül el. A fügén kívül más kandírozott gyümölcs adja a varázslatát. Túrós-fügés-mákos rolád

Ez az igazi szénhidrátbomba, ám ellenállhatatlan. A füge és a túró elegye amolyan túrós desszert élményt adja, mindezt egy mákos piskótaroládba tekerve. A 120 perces munka minden perce megéri, ha a végeredmény ilyen isteni. Karamellizált füge

Egyszerű, mindössze 15 perc alatt elkészülő finomság. A recept ricotta fagyaltot ajánl hozzá. Fügelevél szörp

A növénynek nem csak a termése, hanem a levele is fogyasztható. Az ebből készült érdekes ízű, kissé kókuszos ízvilágú szörp egy hétig fogyasztható a recept ajánlása szerint. Egyszerű fügelekvár

A legnépszerűbb elkészítési mód a lekvár. Körülbelül egy óra, mire elkészül. A recept gyömbért ajánl hozzá, amitől pikáns ízt kap a lekvárunk.

