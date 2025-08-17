2 órája
Receptre kellene felírni: a rák ellen és a cukorbetegeknek is segít a füge
Kevés olyan gyümölcs van, ami egyszerre ennyire finom és sokoldalú. A füge nemcsak a nyár egyik legédesebb ajándéka, hanem igazi különlegesség is, amelyet érdemes jobban megismerni – akár a kertünkben, akár a rák ellenszereként.
A füge már egyre több magyar kertben terem, és nemcsak különleges, mézédes ízével hódít. Ez a rostban, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag gyümölcs segíti az emésztést, alacsonyan tartja a koleszterinszintet, és kutatások szerint a rákos sejtek szaporodását is lassíthatja.
Miért számít hatalmas kincsnek a füge?
A friss füge mellett az aszalt változat is igazi tápanyagforrás, támogatja az ideg- és immunrendszert, jótékonyan hat a szívre, a májra és a belekre. Magas antioxidáns-tartalma révén segít felvenni a harcot a szabadgyökök ellen, ám cukorbetegeknek és fogyókúrázóknak érdemes mértékkel fogyasztaniuk, mert az aszalás során a cukortartalma jelentősen megemelkedik. Kutatások szerint a füge kivonata lassíthatja bizonyos rákos sejtek szaporodását, például
- vastagbélrák,
- mellrák,
- méhnyakrák
- és tüdődaganatok esetében.
Bár a tudomány még keresi a pontos felhasználási módját, az eredmények biztatók.
A füge jótékony hatásai kapcsán az Agroinform arról is ír, hogy frissen fogyasztva a legfinomabb, ne vessük el azt se, hogy a füge aszalása mellett döntünk. Igaz, ilyenkor a cukortartalma jóval magasabb, ezért mértékkel ajánlott. Nemcsak belsőleg hat: a légutakat köptetőként tisztítja, az afták fájdalmát enyhíti, bőrápolóként pedig feszesebbé és üdébbé teszi a bőrt.
Otthon a kertből
A saját füge termesztése sem ördöngösség. Kedveli a napos, szélvédett helyeket, rendszeres öntözést igényel, és ha jól érzi magát, bőven meghálálja a gondoskodást. Az első terméseket három-négy év után szüretelhetjük, de onnantól a nyár közepétől egészen őszig örülhetünk neki.
A füge a bőség, a termékenység, a béke és a jólét szimbóluma, és gondozása sem bonyolult. Kedveli a meleg, napos, szélvédett helyeket, és akár dézsában is nevelhető. Megfelelő öntözéssel, tápoldatozással és téli takarással hosszú évekig ellát minket édes gyümölcsével.
A füge vitamintartalma
Igazi csodanövény,mondhatni, hiszen tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal, hasonlóan a görögdinnyéhez. Egyébként a levelek a trigliceridekre gyakorolt hatásuk következtében hatékonyak a cukorbetegség kezelésében is. A wikipedia szerint 10 grammnyi fügében van:
- kalcium: 220 mg
- foszfor: 133 mg
- vas: 2,7 mg
- nátrium: 9 mg
- kálium: 862 mg
- A-vitamin: 347 mg
- tiamin (B1-vitamin): 0,25 mg
- riboflavin (B2-vitamin): 0,25 mg
- niacin (B3-vitamin): 2 mg
- C-vitamin: 9,22 mg
Ne vegyük félvállról a koleszterinszint értékeit!
Jan Alexander Mohr kardiológus szerint a fiataloknál jelentkező infarktus okai hasonlóak az idősebb betegekéhez, ám a mai életmód miatt az érrendszer károsodása sokkal hamarabb bekövetkezhet. A fiatalabb korosztályban a megelőző orvosi vizsgálatok gyakran elmaradnak, és a háziorvosnál ritkán jelentkező fiataloknál a magas vérnyomást vagy a magas koleszterinszintet sokszor bagatellizálják – „fiatal vagy, majd rendbe jön” –, pedig ez súlyos következményekhez vezethet. Emellett további részleteket is elárult az orvos a szívinfarktus esélyének csökkentéséről.
