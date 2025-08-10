augusztus 10., vasárnap

Élmények

1 órája

Fröccspong és Olaszrizling: nagyot szólt a neszmélyi Fröccspiknik

Harmadik alkalommal telt meg élettel a neszmélyi Duna-part. A Szőlőbarátok Egyesülete idén is megrendezte a Fröccspikniket, ahová mintegy négyszáz borkedvelő érkezett.

Goletz-DeáK Viktória

Koccantak a poharak, friss lángos illata szállt, a gyerekek pedig termelői szörpöt kortyolgattak és vattacukrot majszoltak a délutáni napsütésben. A neszmélyi Fröccspiknik híre idén Németországig is eljutott. Nemcsak a vármegyéből, de a Felvidékről és Németországból is érkeztek a borkedvelők. 

Harmadik alkalommal telt meg élettel a neszmélyi Duna-part-. A Szőlőbarátok Egyesületeidén is megrendezte a Fröccspikniket, ahova integy négyszáz borkedvelő érkezett.
Öt helyi borászat kínálta a neszmélyi Fröccspikniken a saját boraikat 
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A rendezvényen öt kisebb, családi pincészet mutatkozott be, köztük a Takács Pincészet is. Takács Bence a Kemma.hu-nak elmondta, hogy náluk idén az olaszrizling bizonyult a legnépszerűbbnek, főként fröccs formájában fogyott belőle több rekesszel is. A borász szerint azonban a bor csak egy kellék, egy ürügy volt a jó hangulathoz és egy kellemes estéhez.

Olaszrizling volt a Fröccspiknik sztárja 

– Ez egy nyári, könnyed esemény, ahol nemcsak a pincék mélyén találkozunk a vendégekkel, hanem szabad ég alatt, kötetlen hangulatban – mondta a borász.

A fröccsök mellett a látogatók termelői szörpöket, jégkrémet, lángost, melegszendvicset és vattacukrot is kóstolhattak, így a gyerekek és a sofőrök sem maradtak élmény nélkül. A színpadon a Retroll együttes gondoskodott a hangulatról, amely késő estére táncházzá alakult. A szervezők fröccspong bajnoksággal is készültek – a poharakba célzott labdák után a tartalmat természetesen elfogyasztották, így a játék hamar igazi közönség kedvenc lett.

– Nagyon örülök, hogy a fröccspong már egyre népszerűbb a vendégek körében. A korábbi években még fenntartással fogadták, de idén már többen is beneveztek – árulta el Takács Bence, aki hozzátette, hogy minden dobás előtt fertőtlenítették a labdákat. 
A jókedvű vendégek között voltak, akik a Felvidékről komppal érkeztek, sőt még németországi turisták is betértek egy pohár borra útban a Balaton felé. A szervezők ígérik: a Fröccspiknik jövőre is visszatér Neszmélyre, hogy újra összehozza a bor és a Duna szerelmeseit.

GALÉRIA: A neszmélyi Fröccspiknik (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

 

 

 

