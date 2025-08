Új korszak kezdődik a Hungaroring történetében — Mogyoród, ahogy még nem láttad

Negyven év után jelentős változásokon esett át a Hungaroring, hogy megfeleljen a Forma 1 modern követelményeinek. Az aszfaltburkolat cseréje, biztonsági zóna bővítése és a kiszolgáló létesítmények fejlesztése mellett a pálya új körülményei komoly kihívást jelentenek minden résztvevőnek – írja a magyarnemzet.hu

Péntektől vasárnapig ismét Magyarországra, Mogyoródra, a Hungaroringre szegeződik a Forma 1 rajongók szeme

Forrás: Illusztráció / ChatGPT

Változások a Forma 1-en és a verseny körülményei

A 2025-ös Magyar Nagydíj nemcsak jubileumi futam, hanem a Hungaroring megújulásának mérföldköve is. A pálya felújítása az aszfalt újrakezelését, a biztonsági zónák szélesítését és a nézőterek korszerűsítését foglalja magában. Ez a fejlesztés azért szükséges, hogy Mogyoród a Forma 1 versenynaptárának stabil, elengedhetetlen állomása maradjon.

Az időjárás ezúttal nem egyszerűsíti a feladatot: péntektől vasárnapig kellemes 28-30 Celsius-fokos hőmérséklet várható, de a vasárnapi futam idején 50%-os eséllyel eső zavarhatja meg a versenyt. Erős szél és helyenként zivatar is előfordulhat, ami különösen megnehezíti a vezetést egy már amúgy is technikás vonalvezetésű pályán. A nedves aszfalt jelentősen befolyásolhatja a verseny kimenetelét, ahogy az 2006-ban Jenson Button első győzelménél is történt.

A mezőny esélyesei között Oscar Piastri és Lando Norris emelkedik ki, de Max Verstappent és Lewis Hamiltont sem lehet félvállról venni. A Hungaroring többször is okozott már meglepetéseket, például 2021-ben Esteban Ocon váratlan győzelmével.

A hivatalos program csütörtök délután kezdődik a biztonsági és orvosi autók tesztjével, amely után a rajongók a bokszutcában közelről is megtekinthetik a versenyautókat. A hétvégi napokra jegyekből már csak korlátozott mennyiség áll rendelkezésre.

A Hungaroringen készült videónkat itt tudja megnézni: