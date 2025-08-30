Forgalmi rend változás Tatán! Ezt minden autósnak és gyalogosnak tudnia kell

A II. János Pál téren forgalmi rend változás! Tata Város a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a szeptemberi iskolakezdésre egy ideiglenes forgalmi rend lesz érvényben a környéken. A cél, hogy a gyerekek biztonságosan eljuthassanak a Kőkúti Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézményébe és a Menner Bernát Zeneiskolába. Már augusztus 29-én pénteken érvénybe lépett az új forgalmi rend Tata érintett pontjain.

Forgalmi rend változás Tata: ennyivel lesz nehezebb az iskolába jutás

Forrás: tata város / facebook

Forgalmi rend változás Tata egyik forgalmas részén a tanévkezdéstől

A Kossuth tér templom előtti szakaszát megnyitják, a Kocsi utcát egyirányúvá teszik a Rákóczi utca irányába. Ide csak a célforgalom hajthat be (pl. szülők, ott lakók), teherautók nem. A templom előtt egy „Puszi & Pá” részt alakítanak ki, ahol a gyerekek kiszállhatnak az autóból. A szülők ezután tovább kell, hogy hajtsanak, hiszen itt nem lehet hosszabb ideig várakozni.

A Fazekas utca iskolánál lévő szakaszon a „Megállni tilos” táblát ideiglenesen „Várakozni tilos” táblára cserélik. Ez azt jelenti, hogy meg lehet állni pár percre a ki- vagy beszálláshoz, de ott parkolni továbbra sem szabad.

A gyalogosan közlekedők számára minden iskola- és zeneiskola kaput nyitva tartanak, ezeket az útvonalakat zöld színnel jelöli a térkép.

Itt parkolhatnak a szülők, ha gyerekükkel bemennek az iskolába:

Rákóczi utca – kétoldali párhuzamos parkolók

Bercsényi utca – kétoldali párhuzamos parkolók

Fazekas utca (alsó, egyirányú szakasz) – egyoldali parkolók

Kocsi utca – kétoldali párhuzamos parkolók

A nagyobb gyerekeknek érdemes a helyi buszokat választani, amelyek ingyenesek a tatai diákok számára.

Nem Tata az egyetlen hely, ahol nehéz lesz a közlekedés! Az M1-es autópálya is tele van akadályokkal, jól gondolja meg, aki erre megy!

Az alábbi cikkünk összefoglalja a jelenlegi összes sávlezárást az M1-es autópálya teljes hosszán: