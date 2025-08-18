augusztus 18., hétfő

Puzzle élmény a Balatonnál – Fedezd fel a naplementét!

Kemma.hu

Fonyód partjainál a nap lassan lebukik a víz mögött, és az ég vöröses-aranyos fényben úszik. A tó tükrében táncoló ragyogás minden pillanata újabb csodát rejt. Most te is részese lehetsz ennek a varázslatnak: rakd ki a puzzle-t, és engedd, hogy minden darab közelebb vigyen ehhez a nyugodt, ámulatba ejtő látványhoz.

Fotó: Varga József / Forrás:  Kemma.hu

Ez az élmény nemcsak a kézügyességet és a türelmet fejleszti, hanem lehetőséget ad egy kis megállásra, elmélyülésre, vagy egyszerűen csak a szépség élvezetére. Akár egyedül, akár családdal játszod, minden korosztály számára örömteli pillanatokat kínál.Hagyd, hogy a balatoni naplemente lassan kibontakozzon a kezeid között!

Így rakd össze a puzzle-t : Fonyódi naplemente

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot. 

preview20pieceBalaton naplemente

Segítségül a teljes fotó:

Fonyódi naplemente, szembe a Badacsonnyal.
Fonyódi naplemente
Fotó: Varga Panna / Forrás:  Kemma.hu

 

 

Címkék#Balaton#víz#fény#szín#játék#puzzle

