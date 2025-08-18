Földrengés volt keleti szomszédunknál

A Richter-skála szerint 3-as erősségű földrengés történt auguasztus 18-án hétfőn 3 óra 15 perckor Vrancea megyében – közölte az romániai országos földfizikai intézet (INCDFP).

Románia egyik megyéjét rázta meg a földrengés

Forrás: Shutterstock

Földrengés rázta meg a szomszédos országot

Mint a Maszol.ro írta: a földmozgás epicentruma 32 kilométerre volt Focşani-tól és 81 kilométerre Sepsiszentgyörgytől. A rengés .126,6 kilométeres mélységben következett be. A térségben több földmozgást is rögzítettek az elmúlt időszakban. Az idei év legnagyobb, 4,4-es erősségű földrengéseit Buzău megyében február 13-án, illetve Vrancea megyében május 11-én.

A közelmúltban azonban a Föld más részén történt ennél brutálisabb földrengés. Ázsia keleti felét, a Kamcsatka-félszigetet rázta meg néhány hete egy 8,8-as erősségű földrengés, amely cunamit okozott. Elkézpelhető, hogy a mostani romániai rengés ennek az utóhatása, ahogy a szakértők már rámutattak a különböző amplitudójú földmozgásoknál. A kamcsatkai Magyarországot biztosan elérte, utórengéseket észleltek.