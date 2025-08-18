augusztus 18., hétfő

Kilengett a szeizmográf

53 perce

Földrengés volt keleti szomszédunknál

Címkék#epicentrum#Richter-skála#földrengés

Idén ez volt a harmadik földmozgás a térségben. Érdemes tudni, mi a teendő földrengés esetén.

Kemma.hu

A Richter-skála szerint 3-as erősségű földrengés történt auguasztus 18-án hétfőn 3 óra 15 perckor Vrancea megyében – közölte az romániai országos földfizikai intézet (INCDFP).

földrengés csongrád
Románia egyik megyéjét rázta meg a földrengés
Forrás: Shutterstock

Földrengés rázta meg a szomszédos országot

Mint a Maszol.ro írta: a földmozgás epicentruma 32 kilométerre volt Focşani-tól és 81 kilométerre Sepsiszentgyörgytől. A rengés .126,6 kilométeres mélységben következett be. A térségben több földmozgást is rögzítettek az elmúlt időszakban. Az idei év legnagyobb, 4,4-es erősségű földrengéseit Buzău megyében február 13-án, illetve Vrancea megyében május 11-én.

A közelmúltban azonban a Föld más részén történt ennél brutálisabb földrengés. Ázsia keleti felét, a Kamcsatka-félszigetet rázta meg néhány hete egy 8,8-as erősségű földrengés, amely cunamit okozott. Elkézpelhető, hogy a mostani romániai rengés ennek az utóhatása, ahogy a szakértők már rámutattak a különböző amplitudójú földmozgásoknál. A kamcsatkai Magyarországot biztosan elérte, utórengéseket észleltek.

Hazánkban korábban is voltak rengések: Csongrádnál júliusban például 3,2-es erősségű mozgást rögzítettek. Júniusban pedig a közelünkben, Győr térségében morgott a föld.

Mit kell tenni földrengés esetén?

Hazánkban is több földrengést regisztrálnak hónapról hónapra. Így nem árt tudni, mi a teendő ilyenkor. Éjszakára például érdemes úgy elhelyezni a tárgyakat, hogy ne eshessenek ránk egy esetleges újabb rengés során, és hasznos, ha kéznél van egy zseblámpa vagy feltöltött mobiltelefon.

A szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy érdemes fokozottan figyelni otthonaink állapotára: Falrepedések, elmozdult tárgyak, vagy bizonytalanul rögzített bútorok is jelezhetik, hogy a rezgések hatása érzékelhető volt. 

