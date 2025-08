Katasztrófa Kamcsatkán: földrengés és vulkánkitörés rázta meg a térséget

Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy pusztító erejű földrengés rázta meg, Oroszország távol-keleti partvidékét július 30-án. A rengést rövid időn belül a Kljucsevszkaja Szopka vulkánkitörés követte. A földrengés erejét a Richter-skála szerint 8,8-asnak mérték, ami a térség egyik legerősebb rengése az elmúlt évtizedekben. A hatóságok azonnali intézkedéseket vezettek be, többek között evakuálást rendeltek el az érintett területeken, miközben a légi közlekedést is érintették a történtek. Az elmúlt egy nap során a helyi hatóságok körülbelül 120 utórengést regisztráltak, melyek között 3,5 és 6,7 közötti magnitúdó erősségű események is voltak.

Földrengés rázta meg Kamcsatkát: a rengés után vulkánkitörés is történt

A földrengés következményei túlmutattak Kamcsatkán

A földrengés nemcsak Oroszországot, hanem az egész Csendes-óceáni térséget készenlétbe helyezte – írja a vg.hu. A rengés epicentruma a Kamcsatkai-félsziget partjaitól 140 kilométerre, mindössze 19 kilométeres mélységben volt, ami miatt rendkívül erős lökéshullámokat idézett elő. A rengés után a Kljucsevszkaja Szopka vulkán is működésbe lépett: forró lávafolyam indult meg, robbanások rázták meg a környéket, és hatalmas hamufelhő emelkedett az égbe, ami veszélyezteti a légi közlekedést is. A rengést követően cunamiriadó lépett életbe Japán, Hawaii, Alaszka és Francia Polinézia partjain, több ezer ember evakuálását rendelték el.

Kamcsatka félszigetén sorra követik egymást a természeti katasztrófák

Magyarországon is egyre gyakoribbak a földrengések. Július 16-án délután kisebb erejű földrengés történt Csongrád környékén, júniusban pedig Győrben mozdult meg a föld.