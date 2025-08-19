64 földrengés volt Magyarországot, sokat remegett a Gerecse

Országosan összesen közel 200 földmozgást regisztráltak egy hónap alatt. A földrengések pontos helyeit is megosztották.

Hazánk területén is akadnak földmozgások. A szeizmológiai intézet közzétette a júliusi földrengés adatokat.

Forrás: Facebook/Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium

Földrengések sora a Kárpát-medencében

Mozgalmas hónap áll mögöttünk, részletezte a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium nemrég: idén júliusban az obszervatórium 64 darab földrengést és 124 darab antropogén szeizmikus eseményt regisztrált a Kárpát-Pannon régióban.

Összesen 16 darab lakossági észlelésekkel járó földmozgás pattant ki, amelyet főleg Csongrádon és környékén éreztek július 4 és 19-e között, amelyről portálunk is írt. Az obszervatórium térképet is közölt a földrengések helyszínéről.

Jól látható, hogy a Gerecse környékén robbantással összefüggő földmozgást mért az obszervatórium. Emellett közelünkben, a Bakony felett egy kisebb földrengést regisztráltak.