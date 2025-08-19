Házak dőltek le a földrengés miatt - Tatán is érezték a földmozgást +videó

Nemrég hazánktól több ezer kilométerre, Kamcsatkán pusztított földrengés. Ám nem kell messze mennünk, hogy a földmozgás hazai kárait megtaláljuk. A 20. század második felének egyik legsúlyosabb és legemlékezetesebb magyarországi földrengése épp negyven éve, 1985. augusztus 15-én történt.

Berhidai földrengés után több épület is romba dőlt

Berhidai földrengés: hajnalban mozdult meg a föld

Magyarország rengések szempontjából legaktívabb zónája a Komárom–Berhida-vonal. Itt, pontosabban a Veszprém vármegyei berhidai epicentrummal mozdult meg a föld azon az augusztusi napon.

A földrengés a Richter-skála szerinti 5-ös magnitúdójú volt, az intenzitás hat és fél, és hét között lehetett Peremartonban. A berhidai földrengésben több épület megsérült, többet le kellett bontani. Reggel 6 óra 29-kor mozdult meg a föld - épp csak ébredezett a település, sokan álmukból pattantak fel a földrengésre, idézte fel a kisalfold.hu.

Le kellett bontani az épületeket

A rengés elsősorban Berhida környékén okozott épületkárokat: Berhidán 72 házat teljesen le kellett bontani. Mint a veol.hu az évforduló kapcsán felidézte: a fülei református templom súlyosan megsérült, leszakadt a mennyezet és az orgona is megsemmisült. A helyi lakosok komoly károkról számoltak be: falak repedtek, tetők omlottak, sokan elhagyták otthonukat.

A földmozgás mindenütt azonos tünetekkel járt: az emeletes házak felsőbb szintjein megmozdultak a bútorok, kilengtek a csillárok, rezegtek az ablakok. Néhány helyen lehullott a vakolat és szétnyílt a tapéta. (...) Sok helyütt – elsősorban a magasabb épületekben – a földmozgás némi pánikot is okozott

– írta a Veszprémi Napló 1986. augusztus 16-án. A keleti megyék kivételével szinte az egész országban lehetett érezni a földrengést.

Udvarra költöztették a betegeket

A Kisalföld leírása kitért arra is, hogy a Berhidától 45-50 kilométerre levő Siófok is megsínylette a fölrengést: a kórház fala megrepedt, a betegeket az udvarra menekítették.

A földrengés után mentették a megmaradt ingóságokat a berhidai nevelőotthonból

Berhidán volt nagy a kár: ott az épületek 94 százaléka károsodott, ebből 20 százalékát le is kellett bontani. Bár az Állami Biztosító gyorsan reagált, így a legsúlyosabb eseteknek előleget fizettek. Ám sok ingatlan nem volt biztosítva, főleg idősek lakásai, de az állam és jótékonysági szervezetek segítettek rajtuk is. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy személyi sérülés nem történt.