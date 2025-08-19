augusztus 19., kedd

Évforduló

2 órája

Házak dőltek le a földrengés miatt - Tatán is érezték a földmozgást +videó

Címkék#Richter-skála#földrengés#évforduló

Negyven éve rengett meg a föld, amelyet Tatán is éreztek. Az 1985-ös földrengésben az epicentrum épületeinek ötöde elpusztult.

Kemma.hu

Nemrég hazánktól több ezer kilométerre, Kamcsatkán pusztított földrengés. Ám nem kell messze mennünk, hogy a földmozgás hazai kárait megtaláljuk. A 20. század második felének egyik legsúlyosabb és legemlékezetesebb magyarországi földrengése épp negyven éve, 1985. augusztus 15-én történt.

Épp negyven éve rengett meg a föld, amelyet Tatán is éreztek. Az 1985-ös földrengésben az epicentrum épületeinek ötöde elpusztult.
Berhidai földrengés után több épület is romba dőlt

Berhidai földrengés: hajnalban mozdult meg a föld

Magyarország rengések szempontjából legaktívabb zónája a Komárom–Berhida-vonal. Itt, pontosabban a Veszprém vármegyei berhidai epicentrummal mozdult meg a föld azon az augusztusi napon.

A földrengés a Richter-skála szerinti 5-ös magnitúdójú volt, az intenzitás  hat és fél, és hét között lehetett Peremartonban. A berhidai földrengésben több épület megsérült, többet le kellett bontani. Reggel 6 óra 29-kor mozdult meg a föld - épp csak ébredezett a település, sokan álmukból pattantak fel a földrengésre, idézte fel a kisalfold.hu.

Le kellett bontani az épületeket

A rengés elsősorban Berhida környékén okozott épületkárokat: Berhidán 72 házat teljesen le kellett bontani. Mint a veol.hu az évforduló kapcsán felidézte: a fülei református templom súlyosan megsérült, leszakadt a mennyezet és az orgona is megsemmisült. A helyi lakosok komoly károkról számoltak be: falak repedtek, tetők omlottak, sokan elhagyták otthonukat.

A földmozgás mindenütt azonos tünetekkel járt: az emeletes házak felsőbb szintjein megmozdultak a bútorok, kilengtek a csillárok, rezegtek az ablakok. Néhány helyen lehullott a vakolat és szétnyílt a tapéta. (...) Sok helyütt – elsősorban a magasabb épületekben – a földmozgás némi pánikot is okozott

 – írta a Veszprémi Napló 1986. augusztus 16-án. A keleti megyék kivételével szinte az egész országban lehetett érezni a földrengést.

Udvarra költöztették a betegeket

A Kisalföld leírása kitért arra is, hogy a Berhidától 45-50 kilométerre levő Siófok is megsínylette a fölrengést: a kórház fala megrepedt, a betegeket az udvarra menekítették.

A földrengés után mentették a megmaradt ingóságokat a berhidai nevelőotthonból

Berhidán volt nagy a kár: ott az épületek 94 százaléka károsodott, ebből 20 százalékát le is kellett bontani. Bár az  Állami Biztosító gyorsan reagált, így a legsúlyosabb eseteknek előleget fizettek. Ám sok ingatlan nem volt biztosítva, főleg idősek lakásai, de az állam és jótékonysági szervezetek segítettek rajtuk is. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy személyi sérülés nem történt.

A földrengés utáni fél évben szeizmográfokkal közel 200 rengést észleltek a területen. Volt, amelyet Tatán, Oroszlányban is éreztek az ott lakók. 

Földrengés 26 évvel később: Oroszlányban menekültek az emberek

Érdekesség, hogy 2011-ben is volt egy földrengés a Berhida-Oroszlány vonalon. Mint akkor beszámoltunk róla, Oroszlányban tíz-tizenöt másodpercig tartott a rengés. Kisebb áramkimaradások is voltak, sokan megijedtek, kimenekültek otthonaikból.

De hazánk történetében nem ez volt a legdurvább földmozgás: 1763-ban Komáromban a Richter-skála szerinti 6,3-as erősségű földrengés tépázta a várost és környékét. A komáromi földrengésben sajnos többen életüket vesztették.

Bár hazánk szerencsére a nagy törésvonalaktól távol esik, így ilyen sok kárt okozó rengés elvétve akad. Kisebb, 3-as, 4-es erősségűek előfordulnak az év során, így nemrég például Csongrádban mértek kisebb földrengést. 

A Filmhíradók Online-on elérhető az archív videó, amelyen a súlyos berhidai földrengés utáni kármentés képsorait örökítették meg.

 

