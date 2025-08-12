Elsöprő győzelem: FIFA-bajnok lettem?

A hétvégén életemben először játszottam FIFA-val. Vettünk egy új kontrollert, így egymás ellen ülhettünk le a párommal, aki 15 éve játszik a videójátékkal és eddig szentül hitte, hogy legyőzhetetlen. És lám, mi történt? Megvertem. Nem is egyszer.

Elsöprő győzelem a FIFA-val

Forrás: pexels.com

Most akkor FIFA-bajnok lettem?

Első meccs: győzelem. Második meccs: újra győzelem. Lehet, hogy ez a kezdők szerencséje, de lehet, hogy titokban egy született FIFA-bajnok vagyok. Ő persze magyarázkodott, hogy „nem figyelt”, meg „hagyott nyerni” és igazából nem is adott bele 100 százalékot, de én már a gólöröm gombját is megtaláltam. Most csak azon gondolkodom, ma este újra kihívjam-e, vagy inkább veretlenül vonuljak vissza a karrierem csúcsán.