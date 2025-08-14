1 órája
Bejelentették a legújabb fesztivált, naná, hogy Korda Gyuri bácsi is ott lesz
Valami egészen új készül a Majki-tó partján. Oroszlány legizgalmasabb nyárzáró eseménye három napig zenével tölti meg a várost. Legendás zenészek fognak gondoskodni a fesztivál hangulatáról.
Felejthetetlen élménynek ígérkezik Oroszlány nyárzáró rendezvénye. A Majki-tó ad otthont ennek az új hagyománynak. Minden generáció jókedvéről gondoskodni fognak a legendás fellépők. Oroszlány polgármestere elárulta, hogy régi nagy kedvencek és fiatal sztárok is érkeznek a bányászvárosba erre az új fesztiválra. A Majki-tó nem csupán egy festői természeti kincs Oroszlány mellett, ez a helyszín egyszerre nyújt nyugalmat és inspirációt. Most először kel életre a partja egy nagyszabású, közösségteremtő eseménnyel, amely összehozza a város lakóit és a vendégeket. A tó különleges atmoszférája és a természet közelsége olyan hátteret ad a nyárbúcsúnak, amilyenből ritkán kaphatunk ízelítőt.
Oroszlány új hagyománya
Mók Attila alpolgármester, és Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő kiemelték: a színpadon olyan legendák és kedvencek lépnek fel, akik generációkat kötnek össze, ráadásul a Nyárzáró fesztivál díjmentesen lesz látogatható. Oroszlány programok tekintetében nem panaszkodhat, hiszen nem sokkal a majki programsorozat után jön a bányásznap, de most még térjünk vissza az augusztus végi rendezvényre, és azok fellépőire.
Sztárok, akik összehoznak minket
A színpadra sokféle stílusú előadó lép, hogy mindenki megtalálja a kedvére való zenét és garantált legyen a jó hangulat.
- NOX - Táncra perdítenek mindenkit a 2000-es évek slágereivel.
- Korda György és Balázs Klári - Igazi retró élményt nyújtanak a közönségnek.
- Nyári Károly és lányai - Egyedülálló eleganciával, és muzikalitással lépnek színpadra.
- Alma Együttes - Vidám, fülbemászó dalokkal és energikus előadással varázsolják el a gyerekeket és a családokat.
- Kalap Jakab - Kreatív és humoros műsoraival könnyedén leköti a fiatalabb közönséget.
- Agárdi Szilvia - Kifinomult énekhangjával és szerethető személyiségével minden fellépést különlegessé tesz.
- Mészáros János Elek - Szenvedéllyel és tehetséggel interpretálja dalait, amelyek könnyen megérintik a hallgatókat.
- Herczog Ricsi - Energikus előadásával és lendületes zenéjével mindenkit táncra perdít.
- A Bányász Együttes - Hagyományos és nosztalgikus dalokkal idézik fel a múltat, miközben lendületes előadásukkal mindenkit magukkal ragadnak.
A belépés ingyenes
Augusztus 29. és 31. között Majk életre kel egy különleges fesztivál erejével, amellyel méltó búcsút mondunk a nyárnak. A programsorozat minden korosztálynak kínál szórakozást és közösségi élményt. A tó mellett álló majki kamalduli remeteség varázsa még nemesebbé teszi a rendezvényt.
A szervezők minden apró részletre odafigyelnek, hogy a fesztivál gördülékeny és élvezetes legyen mindenki számára. Figyelik a közönség visszajelzéseit, reagálnak a kommentekre, és folyamatosan dolgoznak azon, hogy a helyszín könnyen megközelíthető legyen minden látogató számára. A szervezők jelenleg a buszos és kis-vonatos megközelítés megszervezésén dolgoznak, hogy mindenki könnyen eljusson a fesztivál helyszínére.
Járd be a fesztivál helyszínét már most!
