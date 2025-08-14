Bejelentették a legújabb fesztivált, naná, hogy Korda Gyuri bácsi is ott lesz

Felejthetetlen élménynek ígérkezik Oroszlány nyárzáró rendezvénye. A Majki-tó ad otthont ennek az új hagyománynak. Minden generáció jókedvéről gondoskodni fognak a legendás fellépők. Oroszlány polgármestere elárulta, hogy régi nagy kedvencek és fiatal sztárok is érkeznek a bányászvárosba erre az új fesztiválra. A Majki-tó nem csupán egy festői természeti kincs Oroszlány mellett, ez a helyszín egyszerre nyújt nyugalmat és inspirációt. Most először kel életre a partja egy nagyszabású, közösségteremtő eseménnyel, amely összehozza a város lakóit és a vendégeket. A tó különleges atmoszférája és a természet közelsége olyan hátteret ad a nyárbúcsúnak, amilyenből ritkán kaphatunk ízelítőt.

Korda György és Balázs Klári is ott lesz az új Nyárzáró Fesztiválon

Oroszlány új hagyománya

Mók Attila alpolgármester, és Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő kiemelték: a színpadon olyan legendák és kedvencek lépnek fel, akik generációkat kötnek össze, ráadásul a Nyárzáró fesztivál díjmentesen lesz látogatható. Oroszlány programok tekintetében nem panaszkodhat, hiszen nem sokkal a majki programsorozat után jön a bányásznap, de most még térjünk vissza az augusztus végi rendezvényre, és azok fellépőire.

Sztárok, akik összehoznak minket

A színpadra sokféle stílusú előadó lép, hogy mindenki megtalálja a kedvére való zenét és garantált legyen a jó hangulat.