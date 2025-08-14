augusztus 14., csütörtök

Bejelentették a legújabb fesztivált, naná, hogy Korda Gyuri bácsi is ott lesz

Címkék#retró#Oroszlány#zene#Kalap Jakab#Majki-tó#nox#fesztivál#Alma együttes

Valami egészen új készül a Majki-tó partján. Oroszlány legizgalmasabb nyárzáró eseménye három napig zenével tölti meg a várost. Legendás zenészek fognak gondoskodni a fesztivál hangulatáról.

Veszprémi Dániel

Felejthetetlen élménynek ígérkezik Oroszlány nyárzáró rendezvénye. A Majki-tó ad otthont ennek az új hagyománynak. Minden generáció jókedvéről gondoskodni fognak a legendás fellépők. Oroszlány polgármestere elárulta, hogy régi nagy kedvencek és fiatal sztárok is érkeznek a bányászvárosba erre az új fesztiválra. A Majki-tó nem csupán egy festői természeti kincs Oroszlány mellett, ez a helyszín egyszerre nyújt nyugalmat és inspirációt. Most először kel életre a partja egy nagyszabású, közösségteremtő eseménnyel, amely összehozza a város lakóit és a vendégeket. A tó különleges atmoszférája és a természet közelsége olyan hátteret ad a nyárbúcsúnak, amilyenből ritkán kaphatunk ízelítőt.

A Majki-tó ad otthont Oroszlány nyárzáró fesztiváljának. Ez lesz az első a maga nemében, és Korda György és Balázs Klári is fellép, ahogy a NOX is.
Korda György és Balázs Klári is ott lesz az új Nyárzáró Fesztiválon
Fotó: Szabolcs László / Forrás: MW

Oroszlány új hagyománya

Mók Attila alpolgármester, és Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő kiemelték: a színpadon olyan legendák és kedvencek lépnek fel, akik generációkat kötnek össze, ráadásul a Nyárzáró fesztivál díjmentesen lesz látogatható. Oroszlány programok tekintetében nem panaszkodhat, hiszen nem sokkal a majki programsorozat után jön a bányásznap, de most még térjünk vissza az augusztus végi rendezvényre, és azok fellépőire.

Sztárok, akik összehoznak minket

A színpadra sokféle stílusú előadó lép, hogy mindenki megtalálja a kedvére való zenét és garantált legyen a jó hangulat.

  • NOX - Táncra perdítenek mindenkit a 2000-es évek slágereivel.
  • Korda György és Balázs Klári - Igazi retró élményt nyújtanak a közönségnek.
  • Nyári Károly és lányai -  Egyedülálló eleganciával, és muzikalitással lépnek színpadra.
  • Alma Együttes - Vidám, fülbemászó dalokkal és energikus előadással varázsolják el a gyerekeket és a családokat.
  • Kalap Jakab - Kreatív és humoros műsoraival könnyedén leköti a fiatalabb közönséget.
  • Agárdi Szilvia - Kifinomult énekhangjával és szerethető személyiségével minden fellépést különlegessé tesz.
  • Mészáros János Elek - Szenvedéllyel és tehetséggel interpretálja dalait, amelyek könnyen megérintik a hallgatókat.
  • Herczog Ricsi - Energikus előadásával és lendületes zenéjével mindenkit táncra perdít.
  • A Bányász Együttes - Hagyományos és nosztalgikus dalokkal idézik fel a múltat, miközben lendületes előadásukkal mindenkit magukkal ragadnak.
Majki Tó
A Majki-tó partján rendezik meg Oroszlány első Nyárzáró Fesztiválját, ahol Korda György és Balázs Klári is színpadra lép
Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

A belépés ingyenes

Augusztus 29. és 31. között Majk életre kel egy különleges fesztivál erejével, amellyel méltó búcsút mondunk a nyárnak. A programsorozat minden korosztálynak kínál szórakozást és közösségi élményt. A tó mellett álló majki kamalduli remeteség varázsa még nemesebbé teszi a rendezvényt.

A szervezők minden apró részletre odafigyelnek, hogy a fesztivál gördülékeny és élvezetes legyen mindenki számára. Figyelik a közönség visszajelzéseit, reagálnak a kommentekre, és folyamatosan dolgoznak azon, hogy a helyszín könnyen megközelíthető legyen minden látogató számára. A szervezők jelenleg a buszos és kis-vonatos megközelítés megszervezésén dolgoznak, hogy mindenki könnyen eljusson a fesztivál helyszínére.

Járd be a fesztivál helyszínét már most!

Hírlevél feliratkozás
