Festett csempék a pinceablakokban

Ali legszívesebben virágokat fest, bár bevallása szerint nehéz azokat élethűen visszaadni

Forrás: Szinak Evelyn

A szemétből születő szépség

Egy nap aztán kidobott csempékre bukkant, és megszületett az újabb ötlet. Azóta minden felület új lehetőséget kínál, hiszen egy szép kő, egy régi csempe, sőt még egy palacsintasütő vagy egy vágódeszka is festőfelületként szolgálhat. Hajókat, tengert és virágokat fest a leselejtezett konyhai eszközökre, míg a kiürült berkenyés üvegek a festés után lencsével töltve szerencsehozó ajándékká válnak Ali ügyes kezei között.

„Ami másnak szemét, az nekem lehetőség” – vallja Ali. Festményeihez akrilt használ, ám hangsúlyozza, hogy a kőnek és a csempének is megvan a maga különleges textúrája, ami más hozzáállást kíván, mint a vászon.

A gyerekek nagy örömére a csempékre gyakran kerülnek mesefigurák.

Forrás: Szinak Evelyn

Csak az örömért

Ali számára a festés nem hivatás, hanem hobbi. „Nem akarok művész lenni, csak élvezni, amit csinálok, és örömet adni vele másoknak” – mondja. Az internet segítségével folyamatosan tanulja a színkeverést és az ecsethasználatot, de a legfontosabb mindig az inspiráció. Egy szép virág, egy kedves kutyus vagy akár egy gyerekek által kért mesefigura is elég, hogy megszülessen egy új kép. Legutóbb például egy „Binget” kértek tőle, amiről csak menyétől tudta meg, hogy valójában egy nyuszi figura.

A csodás festett csempéket a tömbházak pinceablakaiban helyezi el.

Forrás: Szinak Evelyn

Pinceablakokba rejtett meglepetés

Az egyik legkülönlegesebb ötlete az volt, hogy festményeit a tömbházak pinceablakaiba helyezze el. Így minden járókelő rácsodálkozhat, anélkül hogy veszélyes lenne, hiszen a csempék sokszor nehezek, ha mégis leesnek, akkor sem okoznak sérülést, legrosszabb esetben összetörnek, és akkor pótolja őket. A festmények kikerülésében férje is segíti, aki büszkén hordja és rakja helyükre a műveket. Ali jobban szereti, ha a képei beszélnek helyette, ő maga inkább a háttérben marad. Egyszerre 5-6 alkotáson dolgozik, mert amíg az egyik szárad, addig a másikon folytathatja a munkát. Egy saját szabályt azonban mindig betart: csak akkor fest, ha minden teendőjét elvégezte.

Elvinni vagy ott hagyni?

Arra a kérdésre, hogy mi esik jobban, ha a képet valaki hazaviszi vagy ha a helyén marad, Ali így felelt: „Mindkettő. Ha valaki elviszi, az azt jelenti, hogy annyira tetszik neki, hogy a magáénak akarja. Ha ott marad, akkor pedig az adott helyszínt ékesíti.”