Tata "sztárjai " buktak le a kamera előtt – csókok és bunyók is csattantak

Szappanoperába illő jelenetek játszódtak le a híres Fényes Tanösvényen. Volt itt minden: édes csókok, heves bunyók, veszekedések és látványos kibékülések. A főszereplők pedig mit sem törődtek a kíváncsi közönséggel – teljes természetességgel élték a mindennapjaikat a Fényes Tanösvény pallói mellett. Jakabházy Miklós, művésznevén Maimalac, nemcsak szemtanúja volt a történéseknek, hanem fotóin meg is örökítette a család legintimebb pillanatait.

A Fényes Tanösvényre beköltöző nutia családot a látogatók sem zavarják. A tatai természetfotós szerint már csak miattuk is érdemes délután kilátogatni a lápvidékre

Forrás: Jakabházy Miklós

A kamera előtt most nem emberek, hanem a Fényes Tanösvény új, négylábú „sztárjai” álltak: a játékos nutria kölykök. Miklós két estét is azzal töltött, hogy megfigyelje őket, és elmondása szerint az apróságok hihetetlenül aranyosak, viccesek, és olyan akrobatikus mutatványokat adtak elő, amelyekért még a Rippel fivérek is elismerően csettintenének.

Csókcsata a Fényes Tanösvényen

– Egy ideje méltatlanul kevés időt töltök a Tatai Fényes Tanösvényen, pedig minden alkalommal bebizonyosodik, hogy érdemes benézni – mesélte. Szerda és csütörtök estét most a nutria kölykök fotózásával töltötte, és ahogy mondja, volt itt minden: artista mutatványok, „esküvői” jelenetek, csókok, bunyók és hatalmas zabálások. Ahogy fogyott a látogatók száma, egyre több nutria jelent meg, a végén már bárhova nézett, mindenfelé egy pózoló állatot látott.