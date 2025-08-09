augusztus 9., szombat

Látvány

1 órája

Tata "sztárjai " buktak le a kamera előtt – csókok és bunyók is csattantak

Címkék#csók#természetvédelmi#Dél-Amerika#nutria#fotózás#Fényes Tanösvény#kölyök#hódpatkány

Csókok, bunyók és akrobatamutatványok – mindez a híres tatai lápvidék színpadán, a látogatók szeme láttára. A tatai természetfotós ezúttal a Fényes Tanösvényen örökítette meg a nem mindennapi pillanatokat.

Goletz-DeáK Viktória

Szappanoperába illő jelenetek játszódtak le a híres Fényes Tanösvényen. Volt itt minden: édes csókok, heves bunyók, veszekedések és látványos kibékülések. A főszereplők pedig mit sem törődtek a kíváncsi közönséggel – teljes természetességgel élték a mindennapjaikat a Fényes Tanösvény pallói mellett. Jakabházy Miklós, művésznevén Maimalac, nemcsak szemtanúja volt a történéseknek, hanem fotóin meg is örökítette a család legintimebb pillanatait.

A Fényes Tanösvényre beköltöző nutia családot a látogatók sem zavarják. A tatai természetfotós szerint már csak miattuk is érdemes délután kilátogatni a lápvidékre
Forrás: Jakabházy Miklós

A kamera előtt most nem emberek, hanem a Fényes Tanösvény új, négylábú „sztárjai” álltak: a játékos nutria kölykök. Miklós két estét is azzal töltött, hogy megfigyelje őket, és elmondása szerint az apróságok hihetetlenül aranyosak, viccesek, és olyan akrobatikus mutatványokat adtak elő, amelyekért még a Rippel fivérek is elismerően csettintenének.

Csókcsata a Fényes Tanösvényen

– Egy ideje méltatlanul kevés időt töltök a Tatai Fényes Tanösvényen, pedig minden alkalommal bebizonyosodik, hogy érdemes benézni – mesélte. Szerda és csütörtök estét most a nutria kölykök fotózásával töltötte, és ahogy mondja, volt itt minden: artista mutatványok, „esküvői” jelenetek, csókok, bunyók és hatalmas zabálások. Ahogy fogyott a látogatók száma, egyre több nutria jelent meg, a végén már bárhova nézett, mindenfelé egy pózoló állatot látott. 

– Érdemes mostanában késő délután ellátogatni a tanösvényre, leülni figyelni őket. Garantáltan azon kapja magát az ember, hogy ül a pallón, és indokolatlanul nagy mosoly van a száján – tette hozzá.

A játékos kölykök látványa valóban szívet melengető, ám fontos tudni, hogy a nutriáknak semmi keresnivalójuk nincs a tatai lápvidéken. A Kemma.hu korábban is beszámolt róla: a városban élő nutriák mára szinte „celeb” státuszt kaptak, főleg az Interspar melletti tűzivíztározó családjának köszönhetően, ahol sokan megállnak fotózni a vízben úszkáló, látszólag békés állatokat. A valóság azonban az, hogy a Dél-Amerikából származó, más néven hódpatkányként ismert faj komoly természetvédelmi problémát jelent, immár a Fényes Tanösvényen is.

Bár a fotók lenyűgözőek és a látványban sokáig gyönyörködnek a látogatók, a háttérben komoly természetvédelmi gond húzódik: a Dél-Amerikából származó, hódpatkánynak is nevezett nutria egyre nagyobb számban telepszik meg a tatai lápvidéken, felborítva annak ökológiai egyensúlyát. Tavaly még tavirózsák százai borították a tavakat, idén viszont egyetlen virág sem nyílt – valószínűleg épp a nutria „túlzott érdeklődése” miatt.

Szakemberek és a Duna–Ipoly Nemzeti Park munkatársai most azon dolgoznak, hogy megfékezzék az állomány növekedését, és visszaadják a lápvidék régi arcát. Addig is, aki a nyár folyamán kilátogat a tanösvényre, könnyen belecsöppenhet egy újabb vadregényes nutria-epizódba – élőben, a természet színpadán.

GALÉRIA: NUTRIÁK _ Tata "sztárjai" buktak le a kamera előtt

Fotók: Jakabházy Miklós

 

