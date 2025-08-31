Soha többé nem látjuk így a Fényest, újjászületik a kemping rész

A tatai Fényes Kemping faházai ebben az évben nem nyitottak meg. Ahogyan arról a Kemma.hu is írt, ezek a faházak azonban már nem felelnek meg a szigorodó szabványoknak. Michl József, Tata polgármestere most a Facebook-oldalán osztotta meg a jó hírt, hogy új faházrendszer építenek.

Teljesen új lesz a Fényes Kempinget

Fotó: Hagymás Bence / Forrás: 24 Óra

Utoljára látjuk így a Fényes Kempinget

A Fényes Fürdő árnyas platán faházai, amiből jelenleg 8 darab van a fürdőnél egy Interreg-projektből lesz felújítva. Több mint 600 ezer euró vagyis durván 200 millió forint támogatást nyertek, amit biztos, hogy be tudnak fejleszteni. Remélik már 2026-ra meg is valósul a felújítás, és ez olyan házakat is jelenten amit télen is lehet majd használni.