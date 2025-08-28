augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

30°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Erős emberek

1 órája

Így tömegel az ország legerősebb családja: 16 lángost rendeltek Fekete Laciék

Címkék#Fekete Laci#erősember#gasztronómia#lángos

Elképesztő mennyiségű lángost rendelt az ország legerősebb családja. A Fekete család ismét tömegelt, mutatjuk, mennyi lángost rendeltek.

Kemma.hu

Az ország legerősebb családja, a Fekete család evési szokásait nemegyszer megtapasztaltuk. Nemrég Nyíregyházán mutatták meg a kalóriákat. Egy Facebook-posztból kiderült, hazai környezetben hol eszik szívesen a Fekete család.

A Fekete család ismét tömegelt, mutatjuk, mennyi lángost rendeltek.
Fekete család lángosozott

 

Fekete család kedvenc lángosozója Dorogon

A csolnoki Fekete Lacit és fiait, ifj. Fekete Lacit és Fekete Mikit az egész ország jól ismeri: nem csak a nagy súlyok, hanem a nagy falatok megmozgatásában is élenjárók. Az ország legerősebb családja számos versenyen húzták-vonták-emelték a mázsás súlyokat, kamionokat, egyéb nagy tárgyakat. Emellett előszeretettel mutatják be, mennyi kalóriát kell benyomniuk az erő és izom fenntartásában, evésben is előljárók.

Legutóbb a nyíregyházi Twin Peaks büfében tolták be az óriási, 3 kilogrammos kifli gyrost tolták le. Az idősebb Fekete pedig Kocson is elmondta az ezzel kapcsolatos életbölcsességét.

A Dorog környékén élő erős családnak persze szűkebb hazájában is jól ismerik érkezési szokásait. A rajongói Facebook-oldalukon videóban mutatták meg: a dorogi Dénes lángososhoz térnek be, ha megéhezik a család.A lángosos egyébként olvasóink szerint is a legjobbak között van - nem csoda, hogy a Feketéék is szeretik.

A közzétett videóban az ifjabbik Fekete a pulthoz lépve egyből 16 darab lángost kért „de úgy jól megpakolva”. A pult mögött álló eladóhölgy először nem akart hinni a fülének, mire az erős ember megismételte a rendelést, és humorosan hozzátette: addig tegyék ki a zárva táblát, mert a Feketééknek készül a lángos, aztán három óra múlva megint mennek a következő adagért.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu