Így tömegel az ország legerősebb családja: 16 lángost rendeltek Fekete Laciék

Az ország legerősebb családja, a Fekete család evési szokásait nemegyszer megtapasztaltuk. Nemrég Nyíregyházán mutatták meg a kalóriákat. Egy Facebook-posztból kiderült, hazai környezetben hol eszik szívesen a Fekete család.

Fekete család lángosozott

Fekete család kedvenc lángosozója Dorogon

A csolnoki Fekete Lacit és fiait, ifj. Fekete Lacit és Fekete Mikit az egész ország jól ismeri: nem csak a nagy súlyok, hanem a nagy falatok megmozgatásában is élenjárók. Az ország legerősebb családja számos versenyen húzták-vonták-emelték a mázsás súlyokat, kamionokat, egyéb nagy tárgyakat. Emellett előszeretettel mutatják be, mennyi kalóriát kell benyomniuk az erő és izom fenntartásában, evésben is előljárók.

Legutóbb a nyíregyházi Twin Peaks büfében tolták be az óriási, 3 kilogrammos kifli gyrost tolták le. Az idősebb Fekete pedig Kocson is elmondta az ezzel kapcsolatos életbölcsességét.

A Dorog környékén élő erős családnak persze szűkebb hazájában is jól ismerik érkezési szokásait. A rajongói Facebook-oldalukon videóban mutatták meg: a dorogi Dénes lángososhoz térnek be, ha megéhezik a család.A lángosos egyébként olvasóink szerint is a legjobbak között van - nem csoda, hogy a Feketéék is szeretik.