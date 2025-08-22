Fejes Tamás üzenete a rajongóknak, ami felborzolja a hazai rockszínt

Fejes Tamás, a Tankcsapda zenekar dobosa, a közösségi médiában osztott meg egy közös fotót a Street Sixteen fiatal zenekar egyikével, akik Esztergomban léptek fel. A dobos szerint érdemes lesz rájuk odafigyelni, így nem csoda, hogy a rajongók hamar felkapták a fejüket a fiatal tehetségek teljesítményére is.

Fejes Tamás a Tankcsapda zenekar dobosa, aki 2000 óta tagja a csapatnak.

Forrás: velvet.hu

Fejes Tamás és egy fiatal zenekar találkozása

A Street Sixteen egy fiatal, lendületes rockzenekar, melynek tagjai között szerepel Erős Antónia fia, Tóth Matyás „Matyi”. Fejes Tamás kiemelte, hogy a zenekar tehetséges és a jövőben érdemes lesz rájuk odafigyelni.

A Facebook-bejegyzés alatt a közösség reakciói vegyesek, de alapvetően pozitívak voltak. Többen kiemelték Matyi fiatal kora ellenére tehetségét, különösen a dobjátékát. Sokan megjegyezték, hogy hasonlít anyjára, és büszkék lehetnek rá.

Akadtak, akik először látták őt, és meglepődtek a kinézetén, mások egyszerűen gratuláltak a teljesítményéhez. A posztot több kommentelő a család támogatásának kifejezésére használta, és sokan jókívánságaikat fejezték ki a fiatal zenész jövőjére nézve.

Emellett néhány hozzászóló kritikus hangot is megütött, de ezek elenyészőek voltak a dicsérő szavak mellett. A közösségi reakciók alapján tehát Matyi a Street Sixteen dobosaként máris felkeltette a figyelmet.