1 órája
Fejes Tamás üzenete a rajongóknak, ami felborzolja a hazai rockszínt
A hazai zenei élet új arcai készülnek berobbanni. Fejes Tamás kiemelte: érdemes rájuk figyelni, mert tehetségük gyorsan lábra kaphat.
Fejes Tamás, a Tankcsapda zenekar dobosa, a közösségi médiában osztott meg egy közös fotót a Street Sixteen fiatal zenekar egyikével, akik Esztergomban léptek fel. A dobos szerint érdemes lesz rájuk odafigyelni, így nem csoda, hogy a rajongók hamar felkapták a fejüket a fiatal tehetségek teljesítményére is.
Fejes Tamás és egy fiatal zenekar találkozása
A Street Sixteen egy fiatal, lendületes rockzenekar, melynek tagjai között szerepel Erős Antónia fia, Tóth Matyás „Matyi”. Fejes Tamás kiemelte, hogy a zenekar tehetséges és a jövőben érdemes lesz rájuk odafigyelni.
A Facebook-bejegyzés alatt a közösség reakciói vegyesek, de alapvetően pozitívak voltak. Többen kiemelték Matyi fiatal kora ellenére tehetségét, különösen a dobjátékát. Sokan megjegyezték, hogy hasonlít anyjára, és büszkék lehetnek rá.
Akadtak, akik először látták őt, és meglepődtek a kinézetén, mások egyszerűen gratuláltak a teljesítményéhez. A posztot több kommentelő a család támogatásának kifejezésére használta, és sokan jókívánságaikat fejezték ki a fiatal zenész jövőjére nézve.
Emellett néhány hozzászóló kritikus hangot is megütött, de ezek elenyészőek voltak a dicsérő szavak mellett. A közösségi reakciók alapján tehát Matyi a Street Sixteen dobosaként máris felkeltette a figyelmet.
Olyan, volt, mint egy házasság - a Tankcsapda válásáról vallott Fejes Tamás Hernádi Zsoltnak