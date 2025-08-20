1 órája
"Mocskos sokat zabálunk!" - szétszedik a tabudöngető influenszert a kommentelők
Ki vagy te, hogy memgondod valakinek, hogy ne egyen kroasztont? - így oltja le kritikusait Konstantin fitnesz edző-influenszer. Sorra dönti le a tabukat: a fehér kenyér nem hízlal, a futástól nem fogysz le - s ez csak a kezdet! Kólát iszik, káromkodik, mégis százezeres követőtábora van Konstatinnnak. Nem tudjuk, igaza van-e, de mutatjuk, mivel pukkasztja a táplálékszakértőket!
Nagy visszhangot váltanak ki Konstantin, a fiatal tartalomkészítő posztjai a közösségi médiában. Az influenszer-tréner többek között, arra biztatja követőit, hogy bátran fogyasszanak fehér kenyeret, mert szerinte az, ha odafigyel az illető a többi tápanyag bevitelre, nem okozhat problémát. Az állítás heves reakciókat váltott ki: sokan helyeseltek, mások azonban felhívták a figyelmet arra, hogy a fehér kenyér régóta vitatott szereplője az egészséges táplálkozásnak. Nézzük meg közelebbről, mi áll a vita hátterében!
A fehér kenyér vitája - mit mond Konstantin?
Konstantin az utóbbi időben egyre több figyelmet kelt közösségi felületein. Rövid, gyakran provokatív videóival és egyedi stílusával gyorsan követőkre tett szert. Tartalmai között rendszeresen foglalkozik hétköznapi témákkal – így az étkezési szokásokkal, edzéstervekkel, egészséges életmóddal is. Legutóbbi videójában - mint azt ahogy már sokszor tette - a fehér kenyeret állította középpontba, hangsúlyozva, hogy nem érti, miért tartják sokan egészségtelennek.
Úgy véli, nem a fehér kenyér hizlal, hanem az, ha valaki túl sokat eszik: „nem attól hízunk meg, hogy fehér kenyeret eszünk, hanem attól, hogy mocskos sokat zabálunk.” Hozzátette, hogy szerinte még a cukorbetegek is ehetnek fehér kenyeret, nem érti, miért terjed ennek ellenkezője. Végül az eredeti videót, amelyre reagált, „a legjobb videónak” nevezte, és arra buzdította követőit, hogy kövessék a készítőjét.
Ezek a kijelentések sokakból ellenérzést váltottak ki, főleg azért, mert több pontban eltérnek a táplálkozástudomány és az egészségügyi szervezetek hivatalos álláspontjától.
Teljes kiőrlésű kontra fehér kenyér
A fehér kenyér finomított lisztből készül. A lisztgyártás során eltávolítják a gabonaszem külső rétegeit – a korpát és a csírát –, így marad a belső, keményítőtartalmú rész. Ez adja a fehér liszt jellegzetes puhaságát és színét, ám a folyamat során jelentős mennyiségű rost, vitamin és ásványi anyag is elvész.
A teljes kiőrlésű kenyér ezzel szemben megőrzi a gabona minden részét, így magasabb a rosttartalma, és több olyan mikrotápanyagot tartalmaz, amelyek kedvezően hatnak a szervezetre.
De mit mond a tudomány?
Számos kutatás és hivatalos ajánlás hangsúlyozza a teljes kiőrlésű gabonák előnyeit.
- A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége szerint az egészséges étrend részeként legalább a gabonafélék felét teljes kiőrlésű formában érdemes fogyasztani.
- Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásai alapján a magas rostbevitel csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a diabétesz kialakulásának kockázatát.
- A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) hivatalos ajánlásai szerint az egészséges táplálkozásban kiemelt szerepet kell kapnia a teljes kiőrlésű gabonáknak. A központ hangsúlyozza, hogy a gabonafélék napi fogyasztása fontos, de lehetőség szerint minél több rostban gazdag, teljes kiőrlésű terméket kell választani.
- Az MDOSZ által kiadott OKOSTÁNYÉR® irányelvek is egyértelműen kimondják: a finomított gabonafélék, így a fehér kenyér helyett jobb, ha teljes kiőrlésű kenyeret, barnarizst vagy zabot választunk, mert ezek hosszú távon hozzájárulnak az egészségmegőrzéshez.
A tudományos vizsgálatok szerint a teljes kiőrlésű gabonák rendszeres fogyasztása:
- csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát,
- mérsékli a 2-es típusú diabétesz kialakulásának esélyét,
- hozzájárul a jobb emésztéshez és a hosszabb életkilátásokhoz.
Most akkor tényleg kerülendő a fehér kenyér?
Fontos tisztázni: a fehér kenyér önmagában nem „rossz” vagy „tiltott” étel. Egy változatos, kiegyensúlyozott étrend részeként alkalmanként bátran fogyasztható. A probléma akkor jelentkezik, ha valaki kizárólag fehér kenyeret eszik, és ezzel kiszorítja az étrendjéből a teljes kiőrlésű, rostban gazdagabb alternatívákat.
Másképp fogalmazva: nem az a baj, ha néha fehér kenyeret eszünk, hanem az, ha minden nap, minden étkezéshez csak azt fogyasztjuk.
A fehér kenyér tehát nem ellenség, de az egészséges étrend kialakításához a teljes kiőrlésű kenyér rendszeres fogyasztása mindenképpen ajánlott. A legjobb megoldás, ha tudatosan válogatunk, és változatosan fogyasztunk gabonaféléket – így a kenyér továbbra is értékes része maradhat mindennapi étkezéseinknek.
Vagy nem...döntse el mindenki maga, az mindenesetre megfontolandó, ami Konstatin mond: "az emberek attól híznak meg, hogy mocskos sokat zabálnak!"
