augusztus 20., szerda

István névnap

24°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új kenyér

1 órája

"Mocskos sokat zabálunk!" - szétszedik a tabudöngető influenszert a kommentelők

Címkék#fehér kenyér#teljes kiőrlésű#egészség#fogyás

Ki vagy te, hogy memgondod valakinek, hogy ne egyen kroasztont? - így oltja le kritikusait Konstantin fitnesz edző-influenszer. Sorra dönti le a tabukat: a fehér kenyér nem hízlal, a futástól nem fogysz le - s ez csak a kezdet! Kólát iszik, káromkodik, mégis százezeres követőtábora van Konstatinnnak. Nem tudjuk, igaza van-e, de mutatjuk, mivel pukkasztja a táplálékszakértőket!

Kemma.hu

Nagy visszhangot váltanak ki Konstantin, a fiatal tartalomkészítő posztjai a közösségi médiában. Az influenszer-tréner többek között, arra biztatja követőit, hogy bátran fogyasszanak fehér kenyeret, mert szerinte az, ha odafigyel az illető a többi tápanyag bevitelre, nem okozhat problémát. Az állítás heves reakciókat váltott ki: sokan helyeseltek, mások azonban felhívták a figyelmet arra, hogy a fehér kenyér régóta vitatott szereplője az egészséges táplálkozásnak. Nézzük meg közelebbről, mi áll a vita hátterében!

Ellenség-e a fehér kenyér?
Ellenség-e a fehér kenyér? 
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

A fehér kenyér vitája - mit mond Konstantin?

Konstantin az utóbbi időben egyre több figyelmet kelt közösségi felületein. Rövid, gyakran provokatív videóival és egyedi stílusával gyorsan követőkre tett szert. Tartalmai között rendszeresen foglalkozik hétköznapi témákkal – így az étkezési szokásokkal, edzéstervekkel, egészséges életmóddal is. Legutóbbi videójában - mint azt ahogy már sokszor tette - a fehér kenyeret állította középpontba, hangsúlyozva, hogy nem érti, miért tartják sokan egészségtelennek.

Úgy véli, nem a fehér kenyér hizlal, hanem az, ha valaki túl sokat eszik: „nem attól hízunk meg, hogy fehér kenyeret eszünk, hanem attól, hogy mocskos sokat zabálunk.” Hozzátette, hogy szerinte még a cukorbetegek is ehetnek fehér kenyeret, nem érti, miért terjed ennek ellenkezője. Végül az eredeti videót, amelyre reagált, „a legjobb videónak” nevezte, és arra buzdította követőit, hogy kövessék a készítőjét.

Ezek a kijelentések sokakból ellenérzést váltottak ki, főleg azért, mert több pontban eltérnek a táplálkozástudomány és az egészségügyi szervezetek hivatalos álláspontjától.

Teljes kiőrlésű kontra fehér kenyér

A fehér kenyér finomított lisztből készül. A lisztgyártás során eltávolítják a gabonaszem külső rétegeit – a korpát és a csírát –, így marad a belső, keményítőtartalmú rész. Ez adja a fehér liszt jellegzetes puhaságát és színét, ám a folyamat során jelentős mennyiségű rost, vitamin és ásványi anyag is elvész.

A teljes kiőrlésű kenyér ezzel szemben megőrzi a gabona minden részét, így magasabb a rosttartalma, és több olyan mikrotápanyagot tartalmaz, amelyek kedvezően hatnak a szervezetre.

De mit mond a tudomány? 

Számos kutatás és hivatalos ajánlás hangsúlyozza a teljes kiőrlésű gabonák előnyeit.

  • A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége szerint az egészséges étrend részeként legalább a gabonafélék felét teljes kiőrlésű formában érdemes fogyasztani.
  • Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásai alapján a magas rostbevitel csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a diabétesz kialakulásának kockázatát.
  • A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) hivatalos ajánlásai szerint az egészséges táplálkozásban kiemelt szerepet kell kapnia a teljes kiőrlésű gabonáknak. A központ hangsúlyozza, hogy a gabonafélék napi fogyasztása fontos, de lehetőség szerint minél több rostban gazdag, teljes kiőrlésű terméket kell választani.
  • Az MDOSZ által kiadott OKOSTÁNYÉR® irányelvek is egyértelműen kimondják: a finomított gabonafélék, így a fehér kenyér helyett jobb, ha teljes kiőrlésű kenyeret, barnarizst vagy zabot választunk, mert ezek hosszú távon hozzájárulnak az egészségmegőrzéshez.

A tudományos vizsgálatok szerint a teljes kiőrlésű gabonák rendszeres fogyasztása:

  • csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát,
  • mérsékli a 2-es típusú diabétesz kialakulásának esélyét,
  • hozzájárul a jobb emésztéshez és a hosszabb életkilátásokhoz.

Most akkor tényleg kerülendő a fehér kenyér?

Fontos tisztázni: a fehér kenyér önmagában nem „rossz” vagy „tiltott” étel. Egy változatos, kiegyensúlyozott étrend részeként alkalmanként bátran fogyasztható. A probléma akkor jelentkezik, ha valaki kizárólag fehér kenyeret eszik, és ezzel kiszorítja az étrendjéből a teljes kiőrlésű, rostban gazdagabb alternatívákat.

Másképp fogalmazva: nem az a baj, ha néha fehér kenyeret eszünk, hanem az, ha minden nap, minden étkezéshez csak azt fogyasztjuk.

A fehér kenyér tehát nem ellenség, de az egészséges étrend kialakításához a teljes kiőrlésű kenyér rendszeres fogyasztása mindenképpen ajánlott. A legjobb megoldás, ha tudatosan válogatunk, és változatosan fogyasztunk gabonaféléket – így a kenyér továbbra is értékes része maradhat mindennapi étkezéseinknek.

Vagy nem...döntse el mindenki maga, az mindenesetre megfontolandó, ami Konstatin mond: "az emberek attól híznak meg, hogy mocskos sokat zabálnak!"

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu