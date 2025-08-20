"Mocskos sokat zabálunk!" - szétszedik a tabudöngető influenszert a kommentelők

Nagy visszhangot váltanak ki Konstantin, a fiatal tartalomkészítő posztjai a közösségi médiában. Az influenszer-tréner többek között, arra biztatja követőit, hogy bátran fogyasszanak fehér kenyeret, mert szerinte az, ha odafigyel az illető a többi tápanyag bevitelre, nem okozhat problémát. Az állítás heves reakciókat váltott ki: sokan helyeseltek, mások azonban felhívták a figyelmet arra, hogy a fehér kenyér régóta vitatott szereplője az egészséges táplálkozásnak. Nézzük meg közelebbről, mi áll a vita hátterében!

Ellenség-e a fehér kenyér?

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A fehér kenyér vitája - mit mond Konstantin?

Konstantin az utóbbi időben egyre több figyelmet kelt közösségi felületein. Rövid, gyakran provokatív videóival és egyedi stílusával gyorsan követőkre tett szert. Tartalmai között rendszeresen foglalkozik hétköznapi témákkal – így az étkezési szokásokkal, edzéstervekkel, egészséges életmóddal is. Legutóbbi videójában - mint azt ahogy már sokszor tette - a fehér kenyeret állította középpontba, hangsúlyozva, hogy nem érti, miért tartják sokan egészségtelennek.

Úgy véli, nem a fehér kenyér hizlal, hanem az, ha valaki túl sokat eszik: „nem attól hízunk meg, hogy fehér kenyeret eszünk, hanem attól, hogy mocskos sokat zabálunk.” Hozzátette, hogy szerinte még a cukorbetegek is ehetnek fehér kenyeret, nem érti, miért terjed ennek ellenkezője. Végül az eredeti videót, amelyre reagált, „a legjobb videónak” nevezte, és arra buzdította követőit, hogy kövessék a készítőjét.

Ezek a kijelentések sokakból ellenérzést váltottak ki, főleg azért, mert több pontban eltérnek a táplálkozástudomány és az egészségügyi szervezetek hivatalos álláspontjától.

Teljes kiőrlésű kontra fehér kenyér

A fehér kenyér finomított lisztből készül. A lisztgyártás során eltávolítják a gabonaszem külső rétegeit – a korpát és a csírát –, így marad a belső, keményítőtartalmú rész. Ez adja a fehér liszt jellegzetes puhaságát és színét, ám a folyamat során jelentős mennyiségű rost, vitamin és ásványi anyag is elvész.

A teljes kiőrlésű kenyér ezzel szemben megőrzi a gabona minden részét, így magasabb a rosttartalma, és több olyan mikrotápanyagot tartalmaz, amelyek kedvezően hatnak a szervezetre.