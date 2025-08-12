Milliók szedik – most kiderült, hogy súlyosan károsíthatja a szívet ez a gyógyszer

Rutinszerűen írják fel ezt a fájdalomcsillapítót. Ám a mellékhatásai igencsak veszélyesek lehetnek.

A fájdalomcsillapító hosszútávú hatása veszélyes lehet.

Pregabalin: a fájdalomcsillapító, amely szívelégtelenséget okozhat

Megdöbbentő eredményre jutott egy kutatás az egyik fájdalomcsillapítóval kapcsolatban, írtuk tavaly. Rutinszerűen írják fel az orvosok a pregabalint, amely felnőtteknél az epilepszia, a neuropátiás fájdalom és az általános szorongás kezelésére alkalmazott gyógyszerek közé tartozik, olvasható a Házipatika leírásában. A hatóanyag több, közel másfél tucat gyógyszer hatóanyag is .

Nemrég egy újabb kutatás igazolta a veszélyt. Az amerikai Columbia Egyetem kutatói több mint 246 ezer, 65–89 éves Medicare-beteg adatait elemezték négy éven keresztül. Az eredmény: aki pregabalint szed, 48 százalékkal nagyobb eséllyel kap szívelégtelenséget, mint aki nem, írta a Daily Mail.

A Európai Gyógyszerügynökség ajánlása szerint az idősebb, szívbeteg pácienseknek csak alapos mérlegelés után javasolt felírni az pregabalin tartalmú gyógyszert. A gyógyszer tájékoztatójában is szerepel ez a figyelmeztetés.

A pregabalin népszerűsége folyamatosan nő az idősebb korosztályban, mivel a krónikus fájdalom akár a 65 év felettiek 30 százalékát is érinti. A kutatók szerint viszont, ha a gyógyszer újonnan kialakuló szívelégtelenséget okoz, az azt is jelentheti, hogy képes „felszínre hozni” addig rejtett szívbetegségeket – vagyis a felírás előtt kardiológiai kivizsgálásra lenne szükség.