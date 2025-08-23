Esztergomról nevezett el fagyit a népszerű fagyizó

Az esztergomi belváros népszerű fagyizója rukkolt elő az alkotással, amelyet az egyik legszebb magyar városról nevezett el.

A város hangulatát kívánták visszatükrözni a fagyiban. Az új fagyi az esztergombóc névre hallgat.

Esztergom hangulata egy fagyiban

A Facebook-oldalán mutatta be a Szamóca Kézműves Fagyizó az új kreálmányukat, amely állításuk szerint nem csak egy fagylalt, hanem egy ízutazás a hagyományok és a természet kincsei között. Alapja diófagylalt, amelyet lágy körtevariegató ölel körbe. A gyümölcs és a dió kombója igazán gazdag ízorgia.

Mint a fagyizó hozzátette: egy falat a fagyiból maga a történelem, a hagyomány és az elegancia. Az esztergombócot augusztus 20-tól lehet kapni a cukrászdában.

