Kreálmány

2 órája

Esztergomról nevezett el fagyit a népszerű fagyizó

A város hangulatát kívánták visszatükrözni a fagyiban. Az új fagyi az esztergombóc névre hallgat.

Kemma.hu

Az esztergomi belváros népszerű fagyizója rukkolt elő az alkotással, amelyet az egyik legszebb magyar városról nevezett el.

A város hangulatát kívánták visszatükrözni a fagyiban. Az új fagyi az esztergombóc névre hallgat.
A város hangulatát kívánták visszatükrözni a fagyiban. Az új fagyi az esztergombóc névre hallgat.

Esztergom hangulata egy fagyiban

A Facebook-oldalán mutatta be a Szamóca Kézműves Fagyizó  az új kreálmányukat, amely állításuk szerint nem csak egy fagylalt, hanem egy ízutazás a hagyományok és a természet kincsei között. Alapja diófagylalt, amelyet lágy körtevariegató ölel körbe. A gyümölcs és a dió kombója igazán gazdag ízorgia. 

Mint a fagyizó hozzátette: egy falat a fagyiból maga a történelem, a hagyomány és az elegancia. Az esztergombócot augusztus 20-tól lehet kapni a cukrászdában.

Más különleges fagyiról is írtunk korábban, hiszen a tatabányai Roberto Cukrászda rendszeresen kitalál valami extrém fagyit. Legutóbb a chillis fagyijukat kóstoltuk meg.

Augusztus 20-a alkalmából pedig itt az ország tortája és az ország kenyere is.

 

