Nyereményjáték
1 órája
Eurojackpot: ezen a héten sem lett főnyeremény – itt vannak a nyerőszámok
Az Eurojackpot keddi sorsolása ezúttal is izgalmakat tartogatott, de a legnagyobb nyeremény gazdára vár. Pénteken még nagyobb összegért lehet majd játszani.
Kedden este ismét megtartották az Eurojackpot heti sorsolását, amelyen több tízezer játékos reménykedett abban, hogy megszerzi a főnyereményt. Ezúttal azonban a jackpot gazdátlan maradt.
Nem született jackpot nyertes az Eurojackpot keddi sorsolásán
A kisorsolt számok a következők voltak:
11, 16, 29, 37, 42
Euro-számok: 1, és 11
Jackpot nyertes ezen a héten nem volt, így a pénteki várható főnyeremény 3,9 milliárd forint (10 millió euró).
Ezen a héten összesen 28 973 nyertes szelvény volt, de a legnagyobb összeg most nem talált gazdára.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre