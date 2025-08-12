Eurojackpot: ezen a héten sem lett főnyeremény – itt vannak a nyerőszámok

Kedden este ismét megtartották az Eurojackpot heti sorsolását, amelyen több tízezer játékos reménykedett abban, hogy megszerzi a főnyereményt. Ezúttal azonban a jackpot gazdátlan maradt.

Az Eurojackpot keddi sorsolásán nem született jackpot nyertes, pénteken 3,9 milliárd forint lehet a főnyeremény

Forrás: Getty Images

A kisorsolt számok a következők voltak:

11, 16, 29, 37, 42

Euro-számok: 1, és 11

Jackpot nyertes ezen a héten nem volt, így a pénteki várható főnyeremény 3,9 milliárd forint (10 millió euró).

Ezen a héten összesen 28 973 nyertes szelvény volt, de a legnagyobb összeg most nem talált gazdára.