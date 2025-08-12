augusztus 12., kedd

Klára névnap

18°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyereményjáték

1 órája

Eurojackpot: ezen a héten sem lett főnyeremény – itt vannak a nyerőszámok

Címkék#eurojackpot főnyeremény#számok#szelvény#összeg

Az Eurojackpot keddi sorsolása ezúttal is izgalmakat tartogatott, de a legnagyobb nyeremény gazdára vár. Pénteken még nagyobb összegért lehet majd játszani.

Kemma.hu

Kedden este ismét megtartották az Eurojackpot heti sorsolását, amelyen több tízezer játékos reménykedett abban, hogy megszerzi a főnyereményt. Ezúttal azonban a jackpot gazdátlan maradt.

Lottószámok, amikkel milliókat hoz a nyuszi
Az Eurojackpot keddi sorsolásán nem született jackpot nyertes, pénteken 3,9 milliárd forint lehet a főnyeremény
Forrás: Getty Images

Nem született jackpot nyertes az Eurojackpot keddi sorsolásán

A kisorsolt számok a következők voltak:

11, 16, 29, 37, 42 

Euro-számok: 1, és 11

Jackpot nyertes ezen a héten nem volt, így a pénteki várható főnyeremény 3,9 milliárd forint (10 millió euró).

Ezen a héten összesen 28 973 nyertes szelvény volt, de a legnagyobb összeg most nem talált gazdára.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu