Hétfőn késő este ismét felmorajlott Európa legnagyobb tűzhányója, a szicíliai Etna, a hatóságok pedig a legmagasabb szintű légi riasztást adták ki. Bár a vulkán aktivitása megszokott, most újra előkerültek azok a jóslatok és hiedelmek, amelyek a természet erejét sokkal sötétebb jövőképpel kapcsolják össze.

Az Etna éjjel újra kitört, miközben újraéledtek a próféciák és jóslatok a világban

Fotó: Salvatore Allegra / Forrás: AFP

Újabb hamufelhő a szicíliai égbolton

Az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet hétfő éjjel jelezte, hogy kitört az Etna és ismét hamut lövell az égbe. A hamuoszlop magasságát egyelőre nem tudták pontosan meghatározni, de a hatóságok a legmagasabb szintű figyelmeztetést adták ki a légi forgalomra. Catania nemzetközi repülőtere továbbra is üzemel, de a vulkán mozgását folyamatosan monitorozzák. Az Etna egyébként alig két hete, augusztus 10-én is felébredt.

Szörnyű katasztrófát ígér az Etna kitörése az alvó próféta szerint

Az Etna minden megmozdulásakor újra előkerülnek Edgar Cayce, az amerikai „alvó próféta” különös kijelentései. Cayce szerint a Föld bizonyos vulkánjai – köztük az Etna, a Vezúv vagy a karobi térségben álló Mount Pelée – egyfajta előhírnökei lehetnek más katasztrófáknak. Egyes értelmezések úgy vélik, ha ezek közül bármelyik kitör, három hónapon belül súlyos természeti csapásra lehet számítani, akár Kaliforniát sújtó földrengés, szokőár is bekövetkezhet – írta a Blue Ray Healing, illetve a John WorldPeace az úgynevezett Cayce-jelentésekre hivatkozva, amelyek szerint a Föld aktivitásában bekövetkező jelentős változásokat jelzik ezek a vulkánok.

Baba Vanga is megjósolta az Etna kitörését?

A vak bolgár jósnő szavaira sokan különösen figyelnek, amikor egy-egy látványos természeti esemény – például most az Etna kitörése – kerül a hírekbe, hiszen próféciai szerint a világot háborúk, földrengések, sőt akár idegen civilizációkkal való találkozás is várhatja.

Baba Vanga 2025-re európai konflitust jósolt, úgy tarják, egyes ázsiai természeti katasztrófákat megjövendölt, míg a japán Baba Vangaként is emlegetett mangaművész, Ryo Tsatuki egyes feltételezések szerint a parajdi és a svájci katasztrófákat is előre megmondta. Szicíliát vagy az Etnát viszont egyikük sem említett.