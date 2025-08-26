56 perce
Szörnyű katasztrófát ígér az Etna kitörése az alvó próféta szerint
Hétfő éjszaka ismét életre kelt Európa legnagyobb tűzhányója, a szicíliai óriás hatalmas hamufelhőt lökött a magasba. A vulkanológusok szerint az Etna kitörése most is komoly figyelmeztetés a természet erejére. Az alvó próféta szerint azonban még nagyobb veszélyt jelez a szicíliai óriás.
Hétfőn késő este ismét felmorajlott Európa legnagyobb tűzhányója, a szicíliai Etna, a hatóságok pedig a legmagasabb szintű légi riasztást adták ki. Bár a vulkán aktivitása megszokott, most újra előkerültek azok a jóslatok és hiedelmek, amelyek a természet erejét sokkal sötétebb jövőképpel kapcsolják össze.
Újabb hamufelhő a szicíliai égbolton
Az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet hétfő éjjel jelezte, hogy kitört az Etna és ismét hamut lövell az égbe. A hamuoszlop magasságát egyelőre nem tudták pontosan meghatározni, de a hatóságok a legmagasabb szintű figyelmeztetést adták ki a légi forgalomra. Catania nemzetközi repülőtere továbbra is üzemel, de a vulkán mozgását folyamatosan monitorozzák. Az Etna egyébként alig két hete, augusztus 10-én is felébredt.
Az Etna minden megmozdulásakor újra előkerülnek Edgar Cayce, az amerikai „alvó próféta” különös kijelentései. Cayce szerint a Föld bizonyos vulkánjai – köztük az Etna, a Vezúv vagy a karobi térségben álló Mount Pelée – egyfajta előhírnökei lehetnek más katasztrófáknak. Egyes értelmezések úgy vélik, ha ezek közül bármelyik kitör, három hónapon belül súlyos természeti csapásra lehet számítani, akár Kaliforniát sújtó földrengés, szokőár is bekövetkezhet – írta a Blue Ray Healing, illetve a John WorldPeace az úgynevezett Cayce-jelentésekre hivatkozva, amelyek szerint a Föld aktivitásában bekövetkező jelentős változásokat jelzik ezek a vulkánok.
Baba Vanga is megjósolta az Etna kitörését?
A vak bolgár jósnő szavaira sokan különösen figyelnek, amikor egy-egy látványos természeti esemény – például most az Etna kitörése – kerül a hírekbe, hiszen próféciai szerint a világot háborúk, földrengések, sőt akár idegen civilizációkkal való találkozás is várhatja.
Baba Vanga 2025-re európai konflitust jósolt, úgy tarják, egyes ázsiai természeti katasztrófákat megjövendölt, míg a japán Baba Vangaként is emlegetett mangaművész, Ryo Tsatuki egyes feltételezések szerint a parajdi és a svájci katasztrófákat is előre megmondta. Szicíliát vagy az Etnát viszont egyikük sem említett.
Legendák és mítoszok a hegy lábánál
Az Etna a történelemben és a kultúrában is fontos szerepet játszik. Az ókori szerzők, például Vergilius, gyakran megemlítik, sőt egyes írások szerint élő entitásként tisztelték. Helyi hagyományok szerint a lakosok borospoharat tettek az asztalra vagy apró ajándékokat ajánlottak fel, hogy a vulkán „elkerülje” otthonaikat – számolt be a Eos.org.
