Friss fotókon az épül Esztergomi gát: rá sem ismersz a Duna-partra

Az új gát két ütemben épül meg. Mint korábban megírtuk mi is: a Palkovics pad és a Mária Valéria híd közti szakaszon egy betonfalat emeltek, amelynek tetején sétányt alakítanak majd ki. Ez a fix létesítmény óvja a város alsóbb területét a víztől. Nagyobb áradás esetén pedig mobilelemekkel egészíthető ki vertikálisan.

Az új mobilgát-rendszer kiépítésekor a partfalat is kiépítették, így a Duna-part egészen máshogy néz ki, mint amilyennek megszoktuk. A második ütemben a hídtól az Erzsébet park végéig építik majd ki a gátrendszert.