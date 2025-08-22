1 órája
Friss fotókon az épül Esztergomi gát: rá sem ismersz a Duna-partra
A gátrendszer első szakasza egyre látványosabb formát ölt. Az esztergomi gátrendszer átalakította a Duna-part egy szakaszát is.
Gőzerővel épül az esztergomi gátrendszer. Friss fotókon mutatjuk, hogy áll a beruházás.
Átalakul a partszakasz az esztergomi gáttal
A Mária Valéria hídól kaptuk lencsevégre az öreg hölgy, a Duna mellett épülő gátrendszert. A legutóbbi, 2024-es szeptemberi rekordközeli árvíz megmutatta, szüksége van a városnak egy jól kiépített védelemre.
Szeptemberi áradás a Dunán
Az új gát két ütemben épül meg. Mint korábban megírtuk mi is: a Palkovics pad és a Mária Valéria híd közti szakaszon egy betonfalat emeltek, amelynek tetején sétányt alakítanak majd ki. Ez a fix létesítmény óvja a város alsóbb területét a víztől. Nagyobb áradás esetén pedig mobilelemekkel egészíthető ki vertikálisan.
Az új mobilgát-rendszer kiépítésekor a partfalat is kiépítették, így a Duna-part egészen máshogy néz ki, mint amilyennek megszoktuk. A második ütemben a hídtól az Erzsébet park végéig építik majd ki a gátrendszert.
