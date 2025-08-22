augusztus 22., péntek

Beruházás

2 órája

Friss fotókon az épül Esztergomi gát: rá sem ismersz a Duna-partra

A gátrendszer első szakasza egyre látványosabb formát ölt. Az esztergomi gátrendszer átalakította a Duna-part egy szakaszát is.

Kemma.hu

Gőzerővel épül az esztergomi gátrendszer. Friss fotókon mutatjuk, hogy áll a beruházás.

A gátrendszer első szakasza egyre látványosabb formát ölt. Az esztergomi gátrendszer átalakította a Duna-part egy szakaszát is.
A gátrendszer első szakasza egyre látványosabb formát ölt. Az esztergomi gátrendszer átalakította a Duna-part egy szakaszát is.
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Átalakul a partszakasz az esztergomi gáttal

A Mária Valéria hídól kaptuk lencsevégre az öreg hölgy, a Duna mellett épülő gátrendszert. A legutóbbi, 2024-es szeptemberi rekordközeli árvíz megmutatta, szüksége van a városnak egy jól kiépített védelemre.

Szeptemberi áradás a Dunán

Az új gát két ütemben épül meg. Mint korábban megírtuk mi is: a Palkovics pad és a Mária Valéria híd közti szakaszon egy betonfalat emeltek, amelynek tetején sétányt alakítanak majd ki. Ez a fix létesítmény óvja a város alsóbb területét a víztől. Nagyobb áradás esetén pedig mobilelemekkel egészíthető ki vertikálisan.

Az új mobilgát-rendszer kiépítésekor a partfalat is kiépítették, így a Duna-part egészen máshogy néz ki, mint amilyennek megszoktuk. A második ütemben a hídtól az Erzsébet park végéig építik majd ki a gátrendszert.

GALÉRIA: Fotókon a készülő esztergomi gát (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

