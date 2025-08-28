19 órája
Kiderült, hány százalékban készült el az esztergomi gát - fotókon a rakpart
Mindössze másfél év alatt húzták fel az esztergomi gát első szakaszának nagy részét. A szakemberek osztottak meg részleteket az esztergomi gátról.
Nemrég megmutattuk az épülő esztergomi gát nyomán átalakuló esztergomi Duna partot. Most újabb fotókat hoztunk az épülő gátról, illetve műszaki részletek is kiderültek róla.
Esztergomi gát: nagy teherbírású fal és rakpart védi a várost
Az esztergomi mobilgátrendszer két ütemben valósul meg az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az esztergomi önkormányzat közös projektjében. A kivitelezés a tervezési szakasz után 2023-ban startolt - ezután igazán látványos változásokon ment végbe a Duna part a Prímás sziget nyugati végétől a Mária Valéria hídig.
Az esztergomi gát rendszer több elemből áll, a Palkovics padtól a hídig mobilgáttal kiegészíthető, fix, 4,5 méter magas, 50 centiméter vastag fal védi a várost a dunai árhullámoktól. Sokan nem értették, miért ilyen magas a gát a Nagy Duna sétánynál. A telepített betonfal magasságának okairól nemrég Hernádi Ádám polgármester részletezte: a 2013-as rekordárvíz volt a mérvadó, és egy sétányt alakítanak ki a fal tetején.
Az esztergomi gát a kivitelezője árult el részleteket
A kivitelező cég, a PERI Kft szakemberei elárulták: a vasbeton szerkezet nagy teherbírású, acélkeret-vázas zsalurendszer tartja, amely egy jól ismert technológia a kivitelezők számára. Emellett nem utolsó szempont, hogy gyorsan lehet vele dolgozni - így a gátépítés is jó ütemben haladhatott.
Mint a Magyar Építők műszaki portál írta: a vasbeton fal tetejére acéltalpas szerkezetet szerelnek majd, erre csatlakoztathatóak nagyon magas vízállás esetén az 1,2-1,9 méter magasságú IBS mobil árvízvédelmi mobilfalak.
Több mint a fele kész van, a második szakaszt tervezik
A gátépítés a kivitelezők elmondása szerint jelenleg nagyjából kétharmados készültségnél tart. A következő időszakban befejezik az alsó falrészeket és felszerelik a mobilrendszerhez szükséges vastalpakat.
Azt is elárulták, hogy az esztergomi gát második üteme még tervezési szakaszban van, a következő tíz év tervei közt kiemelt beruházásként szerepel. Mint megírtuk: a ráfordítandó összeg 45,5 milliárd forint a legutóbbi kormányhatározat szerint. Az előzetesen bemutatott tervek szerint a Mária Valéria hídtól az Erzsébet parkig egy hasonló hosszúságú, kulisszanyílásokkal tűzdelt mobilfalas szakaszt építenek majd.
A II. ütemben a Prímás Palota szivárgórendszerét is felújítják, illetve az Erzsébet park árvízvédelme is megoldott lesz. A II. ütemet 2030 végéig kell befejezni.
Fotókon mutatjuk a már megvalósult szakaszt, illetve a következő szakasz helyszínét.
GALÉRIA: Épülő esztergomi mobilgát-rendszer (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
Az alábbi vodeón látható a 2022-ben bemutatott előzetes terv, ahol látható a második szakasz jelenlegi helyszínei is: a Prímás Palota és a Prímás-sziget csúcsa, ahová egy árvízikaput építenek majd.