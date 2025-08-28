Kiderült, hány százalékban készült el az esztergomi gát - fotókon a rakpart

Nemrég megmutattuk az épülő esztergomi gát nyomán átalakuló esztergomi Duna partot. Most újabb fotókat hoztunk az épülő gátról, illetve műszaki részletek is kiderültek róla.

Épülő esztergomi gátrendszer

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

Esztergomi gát: nagy teherbírású fal és rakpart védi a várost

Az esztergomi mobilgátrendszer két ütemben valósul meg az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az esztergomi önkormányzat közös projektjében. A kivitelezés a tervezési szakasz után 2023-ban startolt - ezután igazán látványos változásokon ment végbe a Duna part a Prímás sziget nyugati végétől a Mária Valéria hídig.

Az esztergomi gát rendszer több elemből áll, a Palkovics padtól a hídig mobilgáttal kiegészíthető, fix, 4,5 méter magas, 50 centiméter vastag fal védi a várost a dunai árhullámoktól. Sokan nem értették, miért ilyen magas a gát a Nagy Duna sétánynál. A telepített betonfal magasságának okairól nemrég Hernádi Ádám polgármester részletezte: a 2013-as rekordárvíz volt a mérvadó, és egy sétányt alakítanak ki a fal tetején.

Az esztergomi gát a kivitelezője árult el részleteket

A kivitelező cég, a PERI Kft szakemberei elárulták: a vasbeton szerkezet nagy teherbírású, acélkeret-vázas zsalurendszer tartja, amely egy jól ismert technológia a kivitelezők számára. Emellett nem utolsó szempont, hogy gyorsan lehet vele dolgozni - így a gátépítés is jó ütemben haladhatott.

Mint a Magyar Építők műszaki portál írta: a vasbeton fal tetejére acéltalpas szerkezetet szerelnek majd, erre csatlakoztathatóak nagyon magas vízállás esetén az 1,2-1,9 méter magasságú IBS mobil árvízvédelmi mobilfalak.

Több mint a fele kész van, a második szakaszt tervezik

A gátépítés a kivitelezők elmondása szerint jelenleg nagyjából kétharmados készültségnél tart. A következő időszakban befejezik az alsó falrészeket és felszerelik a mobilrendszerhez szükséges vastalpakat.

Azt is elárulták, hogy az esztergomi gát második üteme még tervezési szakaszban van, a következő tíz év tervei közt kiemelt beruházásként szerepel. Mint megírtuk: a ráfordítandó összeg 45,5 milliárd forint a legutóbbi kormányhatározat szerint. Az előzetesen bemutatott tervek szerint a Mária Valéria hídtól az Erzsébet parkig egy hasonló hosszúságú, kulisszanyílásokkal tűzdelt mobilfalas szakaszt építenek majd.