Balhézók zavarják a nyugalmat

3 órája

Betelt a pohár az esztergomi belvárosban: botrány, ami ott folyik éjszakánként

Rendszeres a hangoskodás és az utcai italozás a téren, amelytől a lakók kiborultak. Balhé, pia, szemetelés zavarja az ott élőket az esztergomi belváros egyik, eddig békés szegletében: itt a város válasza, mi a megoldás a nyugalmat zavaró egyének ellen.

Kemma.hu

Éjszakai nyugalmukat féltik az esztergomi belváros egyik lakóházában élők Esztergomban. Az utcán hangoskodók zavarják a nyugalmat, a város már többször lépett – ám a megoldás lassan érkezik.

esztergomi belváros: Balhé, pia, szemetelés: itt a város válasza, mi a megoldás a nyugalmat zavarók ellen.
Balhéznak éjszakánként az esztergomi belváros kis terén, zavarva a nyugalmat
Forrás: Google Street View

Éjszakai buli zavarja a nyugalmat az esztergomi belvárosban

A városi nyílt Facebook-csoportokban rendszeres téma a Pöttyös téren hangoskodó, italozó, balhézó egyének, illetve néhány hajléktalan  viselkedése. A helyiek többször jelezték a városvezetés felé a problémát.

Esténként a kihelyezett padokon és a dohánybolt környékén indul a "buli": a sokszor ittas személyek rendszeresen ordítoznak, szemetelnek, amelytől az nappal kellemes hangulatú tér élhetetlen lesz. 

A város az elmúlt időszakban köztéri kamerákat helyezett ki az esztergomi belvárosba, ám a helyi Facebook-csoportban hozzászólók szerint ez nem sokat ért, az ott lakók igyekeznek elküldeni a hangoskodókat – mindhiába. 

A kameráknak haszna volt

A városvezetés reakciója szerint a kamerák nem voltak hasztalanok, ugyanis a felvételek alapján a közterület-felügyelet többször is szabálysértési eljárást indíthatott. Hozzátették azt is, hogy a szervezet korlátozott eszközein túli intézkedésre a rendőrség jogosult, azt a közterület-felügyelők továbbadják az Esztergomi Rendőrkapitányságnak. 

Esztergom az egyik legszebb történelmi magyar város

Egy közelmúltban publikált kutatás szerint Esztergom és Tata is ott van a legszebb hazai történelmi települések között. A Pöttyös tértől nem messze fekszik egyébként az ország legöregebb, máig működő polgármesteri hivatala, de cikkünkből további érdekességeket is megtudhatnak a királyvárosról, valamint a vizek városáról is.

 

 

