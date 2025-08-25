Betelt a pohár az esztergomi belvárosban: botrány, ami ott folyik éjszakánként

Éjszakai nyugalmukat féltik az esztergomi belváros egyik lakóházában élők Esztergomban. Az utcán hangoskodók zavarják a nyugalmat, a város már többször lépett – ám a megoldás lassan érkezik.

Balhéznak éjszakánként az esztergomi belváros kis terén, zavarva a nyugalmat

Forrás: Google Street View

Éjszakai buli zavarja a nyugalmat az esztergomi belvárosban

A városi nyílt Facebook-csoportokban rendszeres téma a Pöttyös téren hangoskodó, italozó, balhézó egyének, illetve néhány hajléktalan viselkedése. A helyiek többször jelezték a városvezetés felé a problémát.

Esténként a kihelyezett padokon és a dohánybolt környékén indul a "buli": a sokszor ittas személyek rendszeresen ordítoznak, szemetelnek, amelytől az nappal kellemes hangulatú tér élhetetlen lesz.

A város az elmúlt időszakban köztéri kamerákat helyezett ki az esztergomi belvárosba, ám a helyi Facebook-csoportban hozzászólók szerint ez nem sokat ért, az ott lakók igyekeznek elküldeni a hangoskodókat – mindhiába.