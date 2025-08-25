3 órája
Betelt a pohár az esztergomi belvárosban: botrány, ami ott folyik éjszakánként
Rendszeres a hangoskodás és az utcai italozás a téren, amelytől a lakók kiborultak. Balhé, pia, szemetelés zavarja az ott élőket az esztergomi belváros egyik, eddig békés szegletében: itt a város válasza, mi a megoldás a nyugalmat zavaró egyének ellen.
Éjszakai nyugalmukat féltik az esztergomi belváros egyik lakóházában élők Esztergomban. Az utcán hangoskodók zavarják a nyugalmat, a város már többször lépett – ám a megoldás lassan érkezik.
Éjszakai buli zavarja a nyugalmat az esztergomi belvárosban
A városi nyílt Facebook-csoportokban rendszeres téma a Pöttyös téren hangoskodó, italozó, balhézó egyének, illetve néhány hajléktalan viselkedése. A helyiek többször jelezték a városvezetés felé a problémát.
Esténként a kihelyezett padokon és a dohánybolt környékén indul a "buli": a sokszor ittas személyek rendszeresen ordítoznak, szemetelnek, amelytől az nappal kellemes hangulatú tér élhetetlen lesz.
A város az elmúlt időszakban köztéri kamerákat helyezett ki az esztergomi belvárosba, ám a helyi Facebook-csoportban hozzászólók szerint ez nem sokat ért, az ott lakók igyekeznek elküldeni a hangoskodókat – mindhiába.
A kameráknak haszna volt
A városvezetés reakciója szerint a kamerák nem voltak hasztalanok, ugyanis a felvételek alapján a közterület-felügyelet többször is szabálysértési eljárást indíthatott. Hozzátették azt is, hogy a szervezet korlátozott eszközein túli intézkedésre a rendőrség jogosult, azt a közterület-felügyelők továbbadják az Esztergomi Rendőrkapitányságnak.
Esztergom az egyik legszebb történelmi magyar város
Egy közelmúltban publikált kutatás szerint Esztergom és Tata is ott van a legszebb hazai történelmi települések között. A Pöttyös tértől nem messze fekszik egyébként az ország legöregebb, máig működő polgármesteri hivatala, de cikkünkből további érdekességeket is megtudhatnak a királyvárosról, valamint a vizek városáról is.