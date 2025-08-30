augusztus 30., szombat

Felujítás

1 órája

Ez lesz az Esterházy-kastély sorsa! Tata választ kapott a minisztériumtól

Megjött a várva várt válasz. Tájékoztatta a minisztérium a tati polgármestert a tatai kastéllyal kapcsolatos jövőbeni terveiről. Ezek még csak az első információk az Esterházy-kastélyró.

Kemma.hu

Ahogyan arról egy hónapja beszámoltunk, Tata polgármestere, Michl József levélben kérte Lázár János miniszter tájékoztatását az Esterházy-kastély jövőjéről. És most megjött a válasz a sok tatait izgató kérdésre. 

Tata városának is fontos szerepe lesz az Esterházy-kastély jövőképében
Fotó: Zantleitner Ingrid / Forrás: 24 Óra

Mi vár az Esterházy-kastélyra?

Michl József közösségi oldalán egy videóban beszélt a tatai kastély sorsáról. A levélben megnyugtatták, és leírták, hogy a kastély jövőképének kialakításában az önkormányzati elképzelések is fontos szerepet játszanak majd. Céljuk, hogy az új működési formában a fejlesztés és a hasznosítás az önkormányzat érdekeinek szemelőt tartásával, a várossal közösen valósuljon meg. 

Levelében a tatai polgármester azt kérte, hogy az önkormányzat feltétlenül részt vehessen a kastély jövőbeni üzemeltetésében és működtetésében, első sorban a már elkészült múzeum részben. Michl kiemelte, hogy reméli hamarosan újabb információkat adhat a tataiaknak.

Tavaly ősszel is részletesen foglalkozott az Esterházy-kastély jövőjével Tata városvezetése, amiről többet ITT olvashatnak.

A felújított múzeum részben a Kemma.hu is járt már, amiről csodás képeket is hoztunk.

GALÉRIA: A felújított tatai Eszterházy kastély belülről is gyönyörű (Fotó: F.P.)

Fotók: Flajsz Péter

 

 

