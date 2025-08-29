Akár birság is járhat azért, ha nem jól vezeted el az esővizet

Az esővizet emellett tilos a szennyvíz rendszerbe engedni, adott részletes tájékoztatást a témában az egyik komárom-esztergomi település egykori jegyzője. Mint hozzátette: ennek ellenőrzése és szankcionálása elsősorban a vízszolgáltató társaság dolga.

Az esővíz elvezetés szabálytalanságával persze a települési jegyző is találkozhat. Például ha valaki egy telekhatáron álló melléképületen nem alakítja ki a az ereszcsatornát, a szomszédba zúdul a tetőről érkező víz - ilyenkor a jegyzőhöz kerül az ügy.

Engedéllyel vezethető az árokba az esővíz

A vízelvezetés egyébként történhet a közterületi nyílt vízelvezető árokba is. Ám a törvény szerint ez csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Ráadásul ha az árok a közút elválaszthatatlan része, akkor csak a közút engedélyével vezethető oda esővíz a telekről.

Ehhez kapcsolódva a szakértőnk kiemelte: a házak előtti, útmenti árok tisztítása egyébként a ingatlantulajdonos feladata, ahogy azt már Tata jegyzője is kiemelte. Tehát a nem megfelelően kitisztított, eldugult árok okozhat vízelakadást. Emellett a vízelvezető árok fölé például autóbeállót is csak engedéllyel lehet építeni.

Miért tilos a csatornába vezetni a vizet?

A szennyvízrendszerbe vezetés pedig tilos. Ennek oka, hogy a szennyvízhálózatba bekötött csapadékvíz megnöveli a terhelést a szennyvízhálózaton, emiatt műszaki, közegészségügyi és üzemeltetési problémákat okozhat, tájékoztat az Északdunántúli Vízmű Zrt.