Akár birság is járhat azért, ha nem jól vezeted el az esővizet
Az ingatlanok esővíz elvezetésének is vannak szabályai. Nem lehet akárhova csorgatni a házról zúduló esővizet. Soroljuk az esővíz elvezetés szabályait.
Hirtelen villámárvizek vagy csepergő eső: a házból el kell vezetni az esővizet. Ám az esővíz elvezetésnek is megvannak a szabályai, amelyet szigorúan vesznek. Jön az esős évszak, nézzétek át cikkünk alapján, hogy szabályosan vezetitek-e el az esővizet.
Az esővíz elvezetés szabályai: telken belül kell megoldani
Az alapszabály az, amelyet kormányrendelet is szabályoz, hogy az esővizet mindenkinek a saját ingatlanán kell elvezetnie. Mindezt úgy, hogy ne veszélyeztesse se a saját, se a szomszéd telkét. Az esővizet tárolni is lehet, tehát az ereszt kell úgy megtervezni, hogy az ott a tetőről lefolyó víz egy nagy tárolóba gyűljön. Ezzel a kert öntözése is megoldható költséghatékony és környezetvédő módon.
Esővízgyűjtő-tartályokra pályázhattak az esztergomi lakosok
Az esővizet emellett tilos a szennyvíz rendszerbe engedni, adott részletes tájékoztatást a témában az egyik komárom-esztergomi település egykori jegyzője. Mint hozzátette: ennek ellenőrzése és szankcionálása elsősorban a vízszolgáltató társaság dolga.
Az esővíz elvezetés szabálytalanságával persze a települési jegyző is találkozhat. Például ha valaki egy telekhatáron álló melléképületen nem alakítja ki a az ereszcsatornát, a szomszédba zúdul a tetőről érkező víz - ilyenkor a jegyzőhöz kerül az ügy.
Engedéllyel vezethető az árokba az esővíz
A vízelvezetés egyébként történhet a közterületi nyílt vízelvezető árokba is. Ám a törvény szerint ez csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Ráadásul ha az árok a közút elválaszthatatlan része, akkor csak a közút engedélyével vezethető oda esővíz a telekről.
Ehhez kapcsolódva a szakértőnk kiemelte: a házak előtti, útmenti árok tisztítása egyébként a ingatlantulajdonos feladata, ahogy azt már Tata jegyzője is kiemelte. Tehát a nem megfelelően kitisztított, eldugult árok okozhat vízelakadást. Emellett a vízelvezető árok fölé például autóbeállót is csak engedéllyel lehet építeni.
Miért tilos a csatornába vezetni a vizet?
A szennyvízrendszerbe vezetés pedig tilos. Ennek oka, hogy a szennyvízhálózatba bekötött csapadékvíz megnöveli a terhelést a szennyvízhálózaton, emiatt műszaki, közegészségügyi és üzemeltetési problémákat okozhat, tájékoztat az Északdunántúli Vízmű Zrt.
Például ha hirtelen lezúduló eső bekerül a szennyvízrendszerbe, az átemelő berendezések nem bírják a fokozott terhelést, így a mélypontokon lévő lakásokba visszafolyhat a szennyvíz.
Hogy ellenőrzik a szabálytalanságot az ÉDV szakemberei?
- füstfolyadékkal
- UV folyadék bebocsátásos módszerrel
Milyen büntetés jár szabálytalanság esetén?
- Ha valaki a szomszédba vezeti az esővizet és rajtakapják, szabálysértési birságra számíthat.
- Ha valaki a szennyvízcsatornába vezeti az esővizet, és felszólításra sem szünteti meg a szabálytalan bekötést, azzal kötbért és pótdíjat fizettet a víz- és csatornaszolgáltató.
- Mint az ÉDV tájékoztatójából kiderült: ilyenkor fényt derülhet arra is, hogy valakinek nincs is érvényes víz- és szennyvízszerződése a szolgáltatóval.