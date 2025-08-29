augusztus 29., péntek

Csapadékos időszak

1 órája

Akár birság is járhat azért, ha nem jól vezeted el az esővizet

Címkék#ereszcsatorna#esővíz elvezetés#esővíz

Az ingatlanok esővíz elvezetésének is vannak szabályai. Nem lehet akárhova csorgatni a házról zúduló esővizet. Soroljuk az esővíz elvezetés szabályait.

Feleki Marietta

Hirtelen villámárvizek vagy csepergő eső: a házból el kell vezetni az esővizet. Ám az esővíz elvezetésnek is megvannak a szabályai, amelyet szigorúan vesznek. Jön az esős évszak, nézzétek át cikkünk alapján, hogy szabályosan vezetitek-e el az esővizet.

Az ingatlanok esővíz elvezetésének is vannak szabályai. Nem lehet akárhova csorgatni a házról zúduló esővizet. Soroljuk az elvezetés szabályait.
Esővíz elvezetésnek szigorú szabályai vannak
Forrás: blog.genertel.hu

Az esővíz elvezetés szabályai: telken belül kell megoldani

Az alapszabály az, amelyet kormányrendelet is szabályoz, hogy az esővizet mindenkinek a saját ingatlanán kell elvezetnie. Mindezt úgy, hogy ne veszélyeztesse se a saját, se a szomszéd telkét.  Az esővizet tárolni is lehet, tehát az ereszt kell úgy megtervezni, hogy az ott a tetőről lefolyó víz egy nagy tárolóba gyűljön. Ezzel a kert öntözése is megoldható költséghatékony és környezetvédő módon.

Az esővizet emellett tilos a szennyvíz rendszerbe engedni, adott részletes tájékoztatást a témában az egyik komárom-esztergomi település egykori jegyzője. Mint hozzátette: ennek ellenőrzése és szankcionálása elsősorban a vízszolgáltató társaság dolga.

Az esővíz elvezetés szabálytalanságával persze a települési jegyző is találkozhat. Például ha valaki egy telekhatáron álló melléképületen nem alakítja ki a az ereszcsatornát, a szomszédba zúdul a tetőről érkező víz - ilyenkor a jegyzőhöz kerül az ügy.

Engedéllyel vezethető az árokba az esővíz

A vízelvezetés egyébként történhet a közterületi nyílt vízelvezető árokba is. Ám a törvény szerint ez csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Ráadásul ha az árok a közút elválaszthatatlan része, akkor csak a közút engedélyével vezethető oda esővíz a telekről.

Ehhez kapcsolódva a szakértőnk kiemelte: a házak előtti, útmenti árok tisztítása egyébként a ingatlantulajdonos feladata, ahogy azt már Tata jegyzője is kiemelte. Tehát a nem megfelelően kitisztított, eldugult árok okozhat vízelakadást. Emellett a vízelvezető árok fölé például autóbeállót is csak engedéllyel lehet építeni.

Miért tilos a csatornába vezetni a vizet?

A szennyvízrendszerbe vezetés pedig tilos. Ennek oka, hogy a szennyvízhálózatba bekötött csapadékvíz megnöveli a terhelést a szennyvízhálózaton, emiatt műszaki, közegészségügyi és üzemeltetési problémákat okozhat, tájékoztat az Északdunántúli Vízmű Zrt.

Például ha hirtelen lezúduló eső bekerül a szennyvízrendszerbe, az átemelő berendezések nem bírják a fokozott terhelést, így a mélypontokon lévő lakásokba visszafolyhat a szennyvíz.

Hogy ellenőrzik a szabálytalanságot az ÉDV szakemberei?

  • füstfolyadékkal
  • UV folyadék bebocsátásos módszerrel

Milyen büntetés jár szabálytalanság esetén?

  • Ha valaki a szomszédba vezeti az esővizet és rajtakapják, szabálysértési birságra számíthat. 
  •  Ha valaki a szennyvízcsatornába vezeti az esővizet, és felszólításra sem szünteti meg a szabálytalan bekötést, azzal kötbért és pótdíjat fizettet a víz- és csatornaszolgáltató.
  • Mint az ÉDV tájékoztatójából kiderült: ilyenkor fényt derülhet arra is, hogy valakinek nincs is érvényes víz- és szennyvízszerződése a szolgáltatóval. 

 

