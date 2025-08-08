Menekülés a sablonok elől: itt mondják ki az igent 2025-ben

Az esküvő napja minden pár életében egy különleges pillanat, amelynek megtervezése izgalommal és néha apró aggodalmakkal is jár. Az idei évben azonban a szervezők és a párok egyaránt új irányokat fedeznek fel, hogy a nagy nap még emlékezetesebb és személyesebb legyen. Vajon milyen újdonságokkal készül az esküvői szezon?

Esküvői helyszín vintage pajtában Komárom-Esztergom megyében – az idei trendek egyik kedvence

Forrás: pikantpajta.hu

Esküvői trendek és népszerű helyszínek

Az esküvői szezon egyre hosszabbra nyúlik: áprilistól októberig tart, és ebben az időszakban szervezi a legtöbb pár a nagy napot. Kiemelkedően sűrű hónapok a május, a szeptember és az október, amikor a legtöbb esküvő zajlik – mondta el kérdésünkre Mészáros Évi esküvőszervező és szertartásvezető.

A helyszínek között felkapottá váltak a vintage stílusú pajták, tóparti rendezvényhelyszínek és kúriák, melyek természetközeli, mégis elegáns hangulatot biztosítanak.

Komárom-Esztergom vármegyében a legkedveltebb helyszínek között szerepel Tata és Tatabánya környéke. Itt található a Pikant Pajta, amely vidéki, vintage-stílusú esküvők helyszínéül szolgál. Tata városában a Hilltop Borászat klasszikus borászatként kínál rendezvényhelyszínt, míg a Pálmaház üvegház-szerű, tóparti exkluzív helyszínként vonzza a párokat. Szintén népszerű az Öreg-tó hotel és környéke, valamint Tatabányán a Malom és Kacsa Bisztró, ahol a modern gasztronómia mellett rendezvényhelyszín is várja az ifjú párokat.

A helyszínválasztásban kulcsfontosságú a személyes szemle – hangsúlyozta Évi – hiszen a neten található fotók nem mindig adják vissza a helyszín valódi hangulatát. „Ha megvan az a bizonyos érzés, akkor jó döntést hozunk” – tette hozzá.