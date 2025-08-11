augusztus 11., hétfő

„Kincseinket az örökkévalóságban gyűjtsük” – így üzent Erdő Péter Balatonszemesen

Az aranymisés bíboros a nyári pihenés idején is az imádságra, a hálaadásra és mások segítésére hívta fel a figyelmet a Balaton-parti településen bemutatott szabadtéri szentmisén. Erdő Péter esztergom-budapesti érsek a balatonszemesi Szűz Mária-kápolnánál tartott szentmisét.

Kemma.hu

Augusztus 10-én, vasárnap délelőtt több száz hívő gyűlt össze a balatonszemesi Szűz Mária-kápolnánál, hogy részt vegyen Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, prímás aranymiséjén. A nagy hőség ellenére sokan érkeztek, a szentmisén Borza Miklós esperes, a helyi plébános is koncelebrált.

Erdő Péter Balatonszemesen járt

Homíliájában a főpásztor arra emlékeztetett, hogy a nyári szabadság alatt is fontos keresni az imádság és a hálaadás pillanatait, valamint figyelni arra, miben segíthetünk másoknak. Kiemelte: az anyagi siker vagy a biztonság nem lehet életünk legfőbb értéke, hiszen ezek csak pillanatnyi örömöt adnak. „Az igazi harmónia az, ha minden erőnkkel összhangban vagyunk Istennel, keressük és teljesítjük az akaratát” – hangsúlyozta.

Erdő Péter szerint Jézus tanítása arra hív, hogy kincseinket ne a mulandóban, hanem az örökkévalóságban gyűjtsük, és éberen várjuk Isten országának eljövetelét.

További részletek, valamint a bíboros, prímás teljes homíliája a Magyar Kurír oldalán olvasható.

 

