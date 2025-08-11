„Kincseinket az örökkévalóságban gyűjtsük” – így üzent Erdő Péter Balatonszemesen

Erdő Péter szerint Jézus tanítása arra hív, hogy kincseinket ne a mulandóban, hanem az örökkévalóságban gyűjtsük, és éberen várjuk Isten országának eljövetelét.

További részletek, valamint a bíboros, prímás teljes homíliája a Magyar Kurír oldalán olvasható.