Étkezés

49 perce

A dietetikus tiltólistája: ezektől az ételektől garantált az epegörcs

Címkék#magyar konyha#epe diéta#étel

A magyar étkezés a zsírossága miatt valljuk be nem a legegészségesebb - viszont cserébe a legfinomabb. Az epe-diéta idején viszont a zsírdús ételekről bizony le kell mondani. Mutatjuk, ezek mivel helyettesíthetők.

Kemma.hu

A magyar konyha híres a bő olajban sült, zsíros és nehéz, cseppet sem kímélő ételeiről. Előfordulhat, hogy ezt nem viseljük jól, s ekkor érdemes lehet áttérni a diétás étrendre. Mi most azt is megmutatjuk, miket kell mindenképpen elkerülni - még ha szájhúzva is - és miket kell előtérbe helyezni az epe-diéta idején.

epe-diéta
A magyar ételek híresek zsírosságukról, ezeket az epe-diéta idején kerülni kell
Forrás: mindmegette.hu

Epe-diéta: ezeket az ételeket ajánlott elkerülni 

Bizonyos értelemben mondhatjuk azt is, hogy mindent lehet fogyasztani, kis változtatásokkal. Hogy mire gondolok ezalatt pontosan? Az alábbi listánkból máris kiderül:

- Húsok:

Megengedett: főtt-, párolt-, vagy grillezett sovány húsok, bőr nélküli baromfihús és a sovány sonkafélék.

Kerülendő: olajban sült vagy rántott hús, zsíros sertéshúsok, szalonna, kolbász, szalámi, pörkölt, paprikás ételek, máj és belsőségek.

- Halak:

Megengedett: kevésbé zsíros húsú halfajták, például: tőkehal, pisztráng, csuka, lepényhal, hekk.

Kerülendő: zsírban gazdag húsú halfajták, mint a ponty, az angolna, a szardínia, a tonhal és a szardella

- Köretek:

Megengedett: főtt burgonya, párolt rizs, tésztafélék, nokedli, párolt zöldségek.

Kerülendő: zsírban- vagy olajban sült köretek, például burgonyakrokett, sült krumpli, röszti stb.

- Gyümölcsök:

Megengedett: cukormentes kompótok (egyéni tolerancia alapján), hámozott alma, körte, barack.

Kerülendő: apró magvas gyümölcsök, aszalt gyümölcsök, olajos magvak.

epe-diéta
A gyümölcsök megengedettek az epe-diéta alattt
Fotó: Kántor Péter / Forrás: 24 Óra

- Zöldségek:

Megengedett: burgonya, spenót, spárga, sóska, cukkini, sárgarépa, zsenge tök, zöldborsó, zöldbab.

Kerülendő: nehezen emészthető hüvelyesek (pl. száraz bab, lencse), puffasztó hatású zöldségek (pl. káposzta, kelbimbó, karalábé), vöröshagyma, uborka, paradicsom, paprika.

- Tej és tejtermékek:

Megengedett: sovány tej (0,5–1,5 %), sovány sajtok, sovány túró, joghurt, kefir.

Kerülendő: tejszín, vaj, zsírdús tejföl, zsíros vagy érlelt sajtok.

- Tojás:

Megengedett: naponta 1–2 lágy, vagy főtt tojás.

Kerülendő: nagy mennyiségben, valamint olajban sült tojásételek (rántotta, tükörtojás, bundás kenyér).

- Fűszerek:

Megengedett: petrezselyem, zeller, kapor, rozmaring, de szinte bármely zöldfűszer, csak az ízlésünk szabhat határt.

Kerülendő: csípős fűszerek, mint a bors,  a chili, a csípős fűszerpaprika és az Erős Pista, vagy a csípős Piros arany stb.

- Pékáruk és sütemények

Megengedett: teljes kiőrlésű kenyér, kifli, zsömlék, korpás/magvas pékáruk, és az ilyen liszttel készült kekszek, továbbá pudingok, piskóták.

Kerülendő: csokoládés, vajkrémes, tejszínhabos sütemények, dió- vagy máktöltelékes ételek,  az olajban sült lángos, fánk és kelt tészták.

Sajnos kerülni kell a bő olajban való sütést, az alkoholfogyasztást, illetve a koffeintartalmú italokat is (kávé, fekete tea). Érdemes azonban figyelni a megfelelő folyadékbevitelre, ami lehet szénsavmentes ásványvíz és cukormentes gyógy- illetve gyümölcstea. Napi négy-ötszöri, kisebb mennyiségű zsírszegény étkezés leghatékonyabb az epediétában. További részleteket az epe-diétáról a mindmegette oldalán olvashat.

 

