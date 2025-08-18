A dietetikus tiltólistája: ezektől az ételektől garantált az epegörcs

A magyar konyha híres a bő olajban sült, zsíros és nehéz, cseppet sem kímélő ételeiről. Előfordulhat, hogy ezt nem viseljük jól, s ekkor érdemes lehet áttérni a diétás étrendre. Mi most azt is megmutatjuk, miket kell mindenképpen elkerülni - még ha szájhúzva is - és miket kell előtérbe helyezni az epe-diéta idején.

A magyar ételek híresek zsírosságukról, ezeket az epe-diéta idején kerülni kell

Epe-diéta: ezeket az ételeket ajánlott elkerülni

Bizonyos értelemben mondhatjuk azt is, hogy mindent lehet fogyasztani, kis változtatásokkal. Hogy mire gondolok ezalatt pontosan? Az alábbi listánkból máris kiderül:

- Húsok:

Megengedett: főtt-, párolt-, vagy grillezett sovány húsok, bőr nélküli baromfihús és a sovány sonkafélék.

Kerülendő: olajban sült vagy rántott hús, zsíros sertéshúsok, szalonna, kolbász, szalámi, pörkölt, paprikás ételek, máj és belsőségek.

- Halak:

Megengedett: kevésbé zsíros húsú halfajták, például: tőkehal, pisztráng, csuka, lepényhal, hekk.

Kerülendő: zsírban gazdag húsú halfajták, mint a ponty, az angolna, a szardínia, a tonhal és a szardella

- Köretek:

Megengedett: főtt burgonya, párolt rizs, tésztafélék, nokedli, párolt zöldségek.

Kerülendő: zsírban- vagy olajban sült köretek, például burgonyakrokett, sült krumpli, röszti stb.

- Gyümölcsök:

Megengedett: cukormentes kompótok (egyéni tolerancia alapján), hámozott alma, körte, barack.

Kerülendő: apró magvas gyümölcsök, aszalt gyümölcsök, olajos magvak.

A gyümölcsök megengedettek az epe-diéta alattt

- Zöldségek:

Megengedett: burgonya, spenót, spárga, sóska, cukkini, sárgarépa, zsenge tök, zöldborsó, zöldbab.

Kerülendő: nehezen emészthető hüvelyesek (pl. száraz bab, lencse), puffasztó hatású zöldségek (pl. káposzta, kelbimbó, karalábé), vöröshagyma, uborka, paradicsom, paprika.

- Tej és tejtermékek:

Megengedett: sovány tej (0,5–1,5 %), sovány sajtok, sovány túró, joghurt, kefir.

Kerülendő: tejszín, vaj, zsírdús tejföl, zsíros vagy érlelt sajtok.

- Tojás:

Megengedett: naponta 1–2 lágy, vagy főtt tojás.

Kerülendő: nagy mennyiségben, valamint olajban sült tojásételek (rántotta, tükörtojás, bundás kenyér).

- Fűszerek:

Megengedett: petrezselyem, zeller, kapor, rozmaring, de szinte bármely zöldfűszer, csak az ízlésünk szabhat határt.