A dietetikus tiltólistája: ezektől az ételektől garantált az epegörcs
A magyar étkezés a zsírossága miatt valljuk be nem a legegészségesebb - viszont cserébe a legfinomabb. Az epe-diéta idején viszont a zsírdús ételekről bizony le kell mondani. Mutatjuk, ezek mivel helyettesíthetők.
A magyar konyha híres a bő olajban sült, zsíros és nehéz, cseppet sem kímélő ételeiről. Előfordulhat, hogy ezt nem viseljük jól, s ekkor érdemes lehet áttérni a diétás étrendre. Mi most azt is megmutatjuk, miket kell mindenképpen elkerülni - még ha szájhúzva is - és miket kell előtérbe helyezni az epe-diéta idején.
Epe-diéta: ezeket az ételeket ajánlott elkerülni
Bizonyos értelemben mondhatjuk azt is, hogy mindent lehet fogyasztani, kis változtatásokkal. Hogy mire gondolok ezalatt pontosan? Az alábbi listánkból máris kiderül:
- Húsok:
Megengedett: főtt-, párolt-, vagy grillezett sovány húsok, bőr nélküli baromfihús és a sovány sonkafélék.
Kerülendő: olajban sült vagy rántott hús, zsíros sertéshúsok, szalonna, kolbász, szalámi, pörkölt, paprikás ételek, máj és belsőségek.
- Halak:
Megengedett: kevésbé zsíros húsú halfajták, például: tőkehal, pisztráng, csuka, lepényhal, hekk.
Kerülendő: zsírban gazdag húsú halfajták, mint a ponty, az angolna, a szardínia, a tonhal és a szardella
- Köretek:
Megengedett: főtt burgonya, párolt rizs, tésztafélék, nokedli, párolt zöldségek.
Kerülendő: zsírban- vagy olajban sült köretek, például burgonyakrokett, sült krumpli, röszti stb.
- Gyümölcsök:
Megengedett: cukormentes kompótok (egyéni tolerancia alapján), hámozott alma, körte, barack.
Kerülendő: apró magvas gyümölcsök, aszalt gyümölcsök, olajos magvak.
- Zöldségek:
Megengedett: burgonya, spenót, spárga, sóska, cukkini, sárgarépa, zsenge tök, zöldborsó, zöldbab.
Kerülendő: nehezen emészthető hüvelyesek (pl. száraz bab, lencse), puffasztó hatású zöldségek (pl. káposzta, kelbimbó, karalábé), vöröshagyma, uborka, paradicsom, paprika.
- Tej és tejtermékek:
Megengedett: sovány tej (0,5–1,5 %), sovány sajtok, sovány túró, joghurt, kefir.
Kerülendő: tejszín, vaj, zsírdús tejföl, zsíros vagy érlelt sajtok.
- Tojás:
Megengedett: naponta 1–2 lágy, vagy főtt tojás.
Kerülendő: nagy mennyiségben, valamint olajban sült tojásételek (rántotta, tükörtojás, bundás kenyér).
- Fűszerek:
Megengedett: petrezselyem, zeller, kapor, rozmaring, de szinte bármely zöldfűszer, csak az ízlésünk szabhat határt.
Kerülendő: csípős fűszerek, mint a bors, a chili, a csípős fűszerpaprika és az Erős Pista, vagy a csípős Piros arany stb.
- Pékáruk és sütemények
Megengedett: teljes kiőrlésű kenyér, kifli, zsömlék, korpás/magvas pékáruk, és az ilyen liszttel készült kekszek, továbbá pudingok, piskóták.
Kerülendő: csokoládés, vajkrémes, tejszínhabos sütemények, dió- vagy máktöltelékes ételek, az olajban sült lángos, fánk és kelt tészták.
Sajnos kerülni kell a bő olajban való sütést, az alkoholfogyasztást, illetve a koffeintartalmú italokat is (kávé, fekete tea). Érdemes azonban figyelni a megfelelő folyadékbevitelre, ami lehet szénsavmentes ásványvíz és cukormentes gyógy- illetve gyümölcstea. Napi négy-ötszöri, kisebb mennyiségű zsírszegény étkezés leghatékonyabb az epediétában. További részleteket az epe-diétáról a mindmegette oldalán olvashat.
