Felismerés

2 órája

Minden 10. nőt megkínoz, ami miatt Palvin Barbit megműtötték: minden az endometriózisról

Címkék#női ciklus#Palvin Barbara#endometriózis

Palvin Barbi modell endometriozóis-műtéte ismét felhívta a figyelmet erre az alattomos, számos nő életét megkeserítő betegségre. Utánajártunk, mi az endometriózis, mik a tünetei, mit okoz, és miért fontos időben felismerni.

Kemma.hu

Endometriózisban a szülőképes nők 10 százaléka érintett. Nemrég például az ismert modellt, Palvin Barbit is ezzel kezelték, nemrég megműtötték. 

Az ismert modellt, Palvin Barbit is endometriózissal kezelték
Fotó: Northfoto

Endometriózis: változatos tünetekkel vagy teljesen láthatatlanul

Dr. Herbály Judit esztergomi szülész-nőgyógyász szakorvos is foglalkozik endometriozissal hozzá fordulókkal. Mint a szakember részletezi: az endometriózis endometrium-szerű, azaz a méhnyálkahártyához hasonló szövet alakul ki a méh üregén kívül. Ez egy sokrétű, sok tünetet okozó és nagyon kellemetlen betegség

 A menstruáció során az endometriózisos elváltozások reagálhatnak a hormonszintek változásaira, ami akut gyulladáshoz, vérzéshez, erős fájdalomhoz és számos más tünethez vezet. Az endometriózis  sok esetben az életminőség jelentős romlását okozhatja- írta a saját oldalán a doktornő. 

Gyulladások sora a testben

A betegséggel, amelyben Palvin Barbara is szenved gyakorlatilag a méhnyálkahártya "kivándorol"a méhből, eredeti helyéről, írta a betegségről szóló könyv, a Csendes gyilkos szerzője, Jekkel Gabriella. Ám ott is a női hormonális ciklussal együtt működik, felgyülemlik majd távozik a vér.

 Vagyis távozna, csak nincs hova, így akut gyulladások, összenövések kísérik a betegséget, amelyeket brutális fájdalom kísér. A betegségnek egyébként serdülőkorban lehetnek tünetei. Leginkábbaz első menstruációidején érzi a kamasz: valami nem stimmel.

Az endometriózis tünetei:

  • Krónikus kismedencei fájdalom
  • Fájdalmas menstruáció (dysmenorrhea)
  • Fájdalmas szexuális együttlétek (dyspareunia)
  • Fájdalmas vizeletürítés (dysuria)
  • Fájdalmas székletürítés (dyschezia)
  • Fájdalmas végbélvérzés vagy hematuria menstruáció alatt
  • Fájdalom a vállcsúcsban
  • Meddőség

Az endometriozis ugyanakkor alattomos betegség: akár teljesen tünetmentes is lehet, és csak a teherbeesési nehézségek miatti kezelések fedik fel azt. Így kimondható: a meddőségi problémákkal küzdő nők jelentős része érintett.

Két éve ment férjhez Palvin Barbara

Palvin Barbara két éve ment férjhez az amerikai színészhez, Dlyan Sprouse-hoz. Akkor Németh Angéla tatabány stílustanácsadó, hogy forgalmazott, sírt, amikor meglátta a fekete-fehér esküvői fotóját, mert gyönyörű édesanyja régi esküvői fotója jutott róla eszébe. Elemezte is a klasszikus és időtlen megjelenést, az  esküvői frizuráról és a sminkről is szót ejtve.

Mint arról írtunk, Palvin Barbi a saját történetével arra hívta fel a figyelmet, hogy nem szabad természetesnek venni a tartós fájdalmat, hanem szakorvoshoz kell fordulni, már csak azért sem, mert a korai diagnózis megelőzheti a súlyos szövődményeket és segíthet megőrizni a termékenységet. Az endometriózis Magyarországon körülbelül 200 ezer nőt érint.

 

