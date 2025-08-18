Minden 10. nőt megkínoz, ami miatt Palvin Barbit megműtötték: minden az endometriózisról

Endometriózisban a szülőképes nők 10 százaléka érintett. Nemrég például az ismert modellt, Palvin Barbit is ezzel kezelték, nemrég megműtötték.

Az ismert modellt, Palvin Barbit is endometriózissal kezelték

Fotó: Northfoto

Endometriózis: változatos tünetekkel vagy teljesen láthatatlanul

Dr. Herbály Judit esztergomi szülész-nőgyógyász szakorvos is foglalkozik endometriozissal hozzá fordulókkal. Mint a szakember részletezi: az endometriózis endometrium-szerű, azaz a méhnyálkahártyához hasonló szövet alakul ki a méh üregén kívül. Ez egy sokrétű, sok tünetet okozó és nagyon kellemetlen betegség

A menstruáció során az endometriózisos elváltozások reagálhatnak a hormonszintek változásaira, ami akut gyulladáshoz, vérzéshez, erős fájdalomhoz és számos más tünethez vezet. Az endometriózis sok esetben az életminőség jelentős romlását okozhatja- írta a saját oldalán a doktornő.

Gyulladások sora a testben

A betegséggel, amelyben Palvin Barbara is szenved gyakorlatilag a méhnyálkahártya "kivándorol"a méhből, eredeti helyéről, írta a betegségről szóló könyv, a Csendes gyilkos szerzője, Jekkel Gabriella. Ám ott is a női hormonális ciklussal együtt működik, felgyülemlik majd távozik a vér.

Vagyis távozna, csak nincs hova, így akut gyulladások, összenövések kísérik a betegséget, amelyeket brutális fájdalom kísér. A betegségnek egyébként serdülőkorban lehetnek tünetei. Leginkábbaz első menstruációidején érzi a kamasz: valami nem stimmel.

Az endometriózis tünetei:

Krónikus kismedencei fájdalom

Fájdalmas menstruáció (dysmenorrhea)

Fájdalmas szexuális együttlétek (dyspareunia)

Fájdalmas vizeletürítés (dysuria)

Fájdalmas székletürítés (dyschezia)

Fájdalmas végbélvérzés vagy hematuria menstruáció alatt

Fájdalom a vállcsúcsban

Meddőség

Az endometriozis ugyanakkor alattomos betegség: akár teljesen tünetmentes is lehet, és csak a teherbeesési nehézségek miatti kezelések fedik fel azt. Így kimondható: a meddőségi problémákkal küzdő nők jelentős része érintett.

Két éve ment férjhez Palvin Barbara

Palvin Barbara két éve ment férjhez az amerikai színészhez, Dlyan Sprouse-hoz. Akkor Németh Angéla tatabány stílustanácsadó, hogy forgalmazott, sírt, amikor meglátta a fekete-fehér esküvői fotóját, mert gyönyörű édesanyja régi esküvői fotója jutott róla eszébe. Elemezte is a klasszikus és időtlen megjelenést, az esküvői frizuráról és a sminkről is szót ejtve.