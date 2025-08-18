Palvin Barbi fájdalmas titka és a hozzá kapcsolódó műtét, ami mindent megváltoztatott

Évek óta tartó erős fájdalmak, rendszertelen vérzés, kimerültség és álmatlan éjszakák után Palvin Barbit három hónappal a diagnózis felállítása után műteni kellett endometriózis miatt. A modell elmondta: sokáig azt hitte, ez természetes állapot, de végül szakorvoshoz fordult, aki felismerte a betegséget. A műtét után életminősége jelentősen javult, első alkalommal tapasztalt könnyebb menstruációt – írta az Origo

Palvin Barbi közösségi oldalán számolt be az endometriózis műtétről

Forrás: marieclaire.hu

Endometriózis és a korai diagnózis fontossága

Az endometriózis olyan betegség, amikor a méhnyálkahártyához hasonló szövet a méhen kívül jelenik meg, például a petefészekben, a petevezetékben vagy a medence területén. Ez krónikus gyulladást, összenövéseket és súlyos fájdalmat okozhat.

Gyakori tünetek:

erős alhasi és deréktáji fájdalom menstruáció idején

kimerültség, fáradtság

rendszertelen vagy bőséges vérzés

álmatlan éjszakák

akár meddőség kialakulása is lehetséges

A modell hangsúlyozta, hogy az endometriózis gyakran nem mutatható ki rutin nőgyógyászati vizsgálatokkal, ezért fontos a célzott diagnosztika. A diagnózist követően Palvin Barbit megműtötték.

A beavatkozás célja a fájdalmat okozó szövetek eltávolítása volt, amely után azonnal érezhető volt a javulás: könnyebb menstruáció, jobb közérzet. A modell a műtét után három hónapot pihent, hogy teljesen felépüljön és most ismét készen áll a munkára.

Palvin Barbara saját történetével arra hívta fel a figyelmet, hogy nem szabad természetesnek venni a tartós fájdalmat, hanem szakorvoshoz kell fordulni. A korai diagnózis kulcsfontosságú, mert megelőzheti a súlyos szövődményeket és segíthet megőrizni a termékenységet.

Az endometriózis világszerte a nők mintegy 10 százalékát érinti, Magyarországon körülbelül 200 ezer nő küzd a betegséggel. Sok esetben hosszú évek telnek el a tünetek jelentkezése és a diagnózis között.